울산시, 시내버스 어르신 무료·청소년 반값… 교통복지 강화
울산시는 울산 시내버스 이용객 반등세에 발맞춰 교통복지를 확대하는 내용의 대중교통 정책을 추진한다고 26일 밝혔다.
시에 따르면 올해 3월 기준 시내버스 하루 평균 이용객이 23㎍만 5000여 명으로 집계됐다. 이는 2024년 3월(21만 7000여 명)과 2025년 3월(20만9000여명) 대비 크게 늘어난 수치다.
특히 대대적인 노선 개편 이전인 지난해 같은 달과 비교하면 8.3%나 증가했다. 지난달 20일에는 하루 이용객이 29만 명을 돌파하며 단일 일일 기준 역대 최다 기록을 경신하기도 했다.
이번 반등은 울산의 인구가 지난 10년간 연평균 1.21% 감소하고 버스 이용객 역시 매년 4.4%씩 줄어드는 구조적 하락세 속에서 일궈낸 성과라는 점에서 주목받고 있다.
시는 고유가 상황 지속과 더불어 ‘울산형 U-패스’ 도입, 노선 개편의 안정화 등이 복합적으로 작용한 결과로 분석했다.
울산시는 이용객 증가에 힘입어 시민 체감형 교통복지 정책을 더욱 확대한다. 우선 현재 70세 이상에게 적용되는 시내버스 무료 이용 혜택을 65세 이상으로 하향 조정할 계획이다. 이와 함께 13~18세 청소년에게는 버스 요금의 50%를 할인하는 ‘청소년 반값 요금제’도 추진한다.
정책이 시행되면 65~69세 어르신 8만 4000여 명과 청소년 6만 7000여 명 등 총 15만 1000여 명이 추가 로 요금 혜택을 받을 전망이다.
앞서 울산시는 2024년 9월 어린이를 시작으로, 2025년 75세 이상, 올해 2월 70세 이상으로 무료 혜택 대상을 꾸준히 넓혀오며 지역 경제 활성화와 도시 활력 증진 등의 가시적인 성과를 거두고 있다.
시는 만성적인 공급 부족 문제도 해결할 계획이다. 현재 울산의 인구 1만 명당 버스 대수는 6.4대로, 다른 특·광역시 평균인 7.2대보다 낮은 수준이다. 이에 시는 총 85대 규모의 버스 확충을 검토하고 있으며, 도시 개발 여건에 맞춰 단계적으로 증차를 추진해 배차 간격을 줄인다는 구상이다.
김두겸 울산시장은 “시내버스는 시민의 일상과 지역 경제를 지탱하는 핵심 기반”이라며 “이용객 증가라는 긍정적 지표를 바탕으로 수요 중심의 공급 확대와 촘촘한 교통복지를 병행해 시민 누구나 편리하게 이용할 수 있는 대중교통 체계를 완성하겠다”고 강조했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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