광주 1인 가구 23만2000명… 4년새 20% 늘어
광주시, 1인 가구 실태보고서 발표
연소득 2000~4000만원 63.8%
한달 평균 95만원 카드 지출 분석
광주 지역 1인 가구가 4년새 20% 가량 급증한 것으로 나타났다.
광주시가 26일 발표한 ‘광주광역시 1인 가구 실태보고서’에 따르면 2020년 대비 2024년 광주 전체 인구는 2.9% 감소한 반면 1인 가구는 19만3000명에서 23만2000명으로 19.7% 급증했다.
지역별로는 북구 임동이 재개발 영향으로 전체 인구와 1인 가구가 모두 증가했다. 1인 가구는 북구 용봉동이 가장 많았으며, 비율은 동구 서남동이 가장 높았다.
1인 가구의 경제여건은 분석 결과 63.8%가 연 소득 ‘2000만~4000만원’ 구간에 분포한 것으로 조사됐다. 대출이 없는 가구는 63.4%였으며, 대출 및 카드 연체자 비율은 1.1%로 낮게 나타났다. 특히 연체자 중 33.0%는 300만원 이하의 소액 연체인 것으로 집계됐다.
소비 현황에서는 1인당 월평균 카드 지출액은 약 95만원이었다. 업종별로는 온라인 소매(26.6%), 종합 소매(12.2%), 음식점업(11.0%) 순으로 비중이 높았다.
생활 패턴으로는 1인 가구의 86.8%가 월 31명 이상과 통화하며 활발히 소통하고 있었다. 평일 기준 하루 평균 4시간 이상 IPTV 등을 시청하는 비율은 30.8%였다. 다만, 소득이 낮거나 연령대가 높을수록 IPTV 시청 시간은 길어지고 평일 외출 빈도는 낮아지는 경향을 보였다.
광주 거주 1인 가구와 타지역 전출 가구를 비교 분석한 결과도 눈에 띄었다.
타지역 전출 가구는 광주 거주 가구보다 고소득 비율(연 소득 4000만원 초과)과 카드 소비액(평균 105만 원)이 높았으나, 통화 대상이 없거나 외출 빈도가 낮은 등 사회적 고립 가능성은 오히려 더 높게 나타났다.
광주시는 이 같은 분석결과를 바탕으로 1인 가구의 연령대와 성별 특성을 반영한 맞춤형 정책 ‘혼자서도 가치있는 광주생활(솔로투게더)’ 사업을 추진하고 있다. 동구의 ‘잇:온(ON)컬쳐․키친’, 서구는 ‘세상 밖으로 1.5보, 서로를 잇는 1.5가구’, 남구 ‘1인가구 성장·연결·동행 날아올라’, 북구는 ‘중장년 1인가구 싱글업!’, 광산구는 ‘마음·관계·생활·회복 패키지’와 ‘아재들의 취향잇다’ 등 자치구별 가족센터를 통해 1인가구를 위한 맞춤형 서비스를 연중 운영하고 있다.
박혜미 광주시 데이터정보화담당관은 “이번 분석은 1인 가구만의 실질적인 생활패턴과 소비형태를 도출했다는 점에서 의미가 크다”며 “도출된 지표들을 향후 광주시 1인 가구 정책 추진 및 1인 가구 맞춤서비스 개발을 위한 기초자료로 다양하게 활용할 계획”이라고 밝혔다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사