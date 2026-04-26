“찔러보라”…중증 지적장애 이웃 살해한 50대, 징역 20년
전남 여수의 한 아파트 상가 앞에서 술을 마시다 시비가 붙은 이웃을 살해한 50대 남성이 징역 20년을 선고받았다.
광주지법 순천지원 제1형사부(재판장 김용규)는 살인 혐의로 기소된 A씨(59)에게 징역 20년을 선고했다고 26일 밝혔다. 재판부는 A씨에게 10년간 위치추적 전자장치 부착도 명령했다.
A씨는 지난 2월 4일 전남 여수시 문수동 한 아파트 상가 앞 노상에서 술을 마시다 B씨(50대)를 살해한 혐의를 받는다. 피해자 B씨는 중증 지적장애를 앓고 있었던 것으로 파악됐다.
두 사람은 같은 아파트에 거주하는 이웃으로, 당시 말다툼을 벌이던 중 범행이 이뤄진 것으로 조사됐다.
B씨가 인근 마트에서 흉기를 구입해 “찔러보라”며 시비를 이어가자 이에 격분한 A씨는 자신의 집에서 흉기를 가져와 범행을 저지른 것으로 파악됐다.
재판부는 “피고인은 이전에도 각종 폭력 범죄로 처벌받은 전력이 상당히 많다”며 “술을 마셨다고는 하나 범행 도구를 준비하고 실제로 살인 범죄의 실행에 나아갔다는 점에서 단순히 우발적 범행으로 평가할 수 없고 재범의 위험성도 있다”고 판시했다.
순천=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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