“행정 비효율 개선”…고양시, 자치법규 체계적 정비

경기 고양시는 변화된 행정 환경에 맞춰 자치법규 57건을 발굴·정비하며 체계적인 개선 작업을 추진하고 있다고 26일 밝혔다.

시는 2024년부터 자치법규 전수조사를 실시해 운영 현황과 실효성을 정기적으로 점검하고 있으며, 현재까지 통폐합 38건, 폐지 19건 등 총 57건의 정비 대상을 발굴했다. 이 가운데 37건(통폐합 21건, 폐지 16건)은 이미 정비를 완료했다.이번 조사는 필수위임 사항을 제외한 자치법규와 행정규칙을 대상으로, 법제 지원 부서와 소관 부서 간 교차 검토 방식으로 진행된다.시는 유사하거나 기능이 중복된 자치법규의 통폐합 가능성과 장기간 미개정된 규정의 존속 여부 등을 중점적으로 점검해왔다.특히 상위법령이 같거나 입법 목적이 유사한 자치법규를 하나로 통합해 행정 절차를 간소화하고, 시민들이 관련 제도를 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 개선했다.또한 상위법령 개정으로 근거가 사라졌거나 행정 수요 변화로 사실상 시행되지 않는 자치법규는 운영 실태를 종합적으로 검토해 개정 또는 폐지했다.이 같은 정비 노력으로 시의 자치법규 제정 대비 폐지 비율은 68.1%를 기록해 경기도 평균 22%를 크게 웃돌았다.이는 신규 자치법규 제정 시 기존 규정 개정으로 목적 달성이 가능한지, 연계 정비가 필요한 법규는 없는지 등을 함께 검토하는 체계를 구축한 결과로 분석된다.시는 앞으로도 단순히 제정이나 폐지 건수에 치우치지 않고 합리적이고 체계적인 기준에 기반한 입법 운영을 이어갈 방침이다.시 관계자는 “자치법규의 정비는 단순히 자치법규의 수를 줄이는 것이 아니라 행정의 비효율을 개선하는 과정”이라며 “급변하는 행정 수요에 기민하게 대응하기 위해 정기적인 점검으로 자치법규의 품질을 관리하고, 입법 목적이 효율적으로 달성될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.고양=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지