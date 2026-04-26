15m 뒤에서 친 골프공에 실명…캐디, 벌금형
골프장 이용객이 골프공에 눈을 맞아 실명한 사고와 관련해 안전 관리 의무를 다하지 않은 혐의로 재판에 넘겨진 캐디가 벌금형을 선고받았다.
청주지법 형사2단독 임진수 부장판사는 업무상과실치상 혐의로 불구속기소 된 30대 캐디 A씨에게 벌금 400만원을 선고했다고 26일 밝혔다.
A씨는 2023년 6월 11일 오전 11시30분쯤 충북 청주의 한 골프장에서 안전 관리 의무를 소홀히 해 자신이 담당하던 이용객 20대 B씨가 골프공에 맞아 크게 다치는 사고를 초래한 혐의를 받는다.
B씨는 사고 당시 자신과 15m 떨어진 지점에서 샷을 한 동료의 골프공에 한쪽 눈을 맞아 실명됐다.
임 부장판사는 “피고인은 타구 진행 방향에 사람이 있는지 확인하고, 사람이 있다면 이동을 요구하거나 경기를 중단시켜야 할 주의 의무가 있는데도 인근 카트 부근에서 대기하는 등 아무런 조처를 하지 않은 점이 인정된다”고 판시했다.
청주=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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