경주 황리단길서 현대백화점 팝업스토어 운영
경북 경주시와 현대백화점이 황리단길을 무대로 지역 관광 활성화와 로컬브랜드 육성을 위한 특별한 협업 행사를 선보인다.
시는 오는 30일부터 5월 17일까지 황리단길 생활문화센터 2층에서 ‘더현대 팝업스토어 in 황리단길’을 운영한다고 26일 밝혔다.
이번 행사는 지난 2월 26일 양 기관이 체결한 관광 활성화 및 로컬브랜드 육성을 위한 업무협약의 후속 사업이다. 경주의 대표 관광지인 황리단길에 현대백화점의 콘텐츠 기획력을 접목해 새로운 관광 소비 경험을 제공하기 위해 마련됐다.
팝업스토어에서는 인기 캐릭터 ‘텔레토비’를 활용한 ‘경주 에디션’ 상품이 기획‧판매된다. 경주의 지역성과 캐릭터 콘텐츠를 접목한 차별화된 상품을 통해 방문객에게 특별한 경험을 선사할 예정이다.
행사 기간에는 경주 주요 관광지를 연계한 스탬프 투어도 함께 운영된다. 참여 코스는 대릉원, 첨성대, 동궁과 월지, 교촌한옥마을 등 4곳으로 모든 코스를 완료한 참여자에게는 기념품이 제공된다.
또 텔레토비와 함께하는 현장 이벤트도 마련돼 경주를 찾는 관광객들에게 색다른 즐길 거리를 제공한다. 이벤트는 5월 1일, 3일, 9일에는 첨성대 일원에서, 5월 5일과 16일에는 대릉원 일원에서 총 5일간 진행되며, 오후 2시부터 5시까지 매시 정각부터 20분간 운영된다.
현대백화점 이정욱 바이어는 “황금연휴를 맞아 천년고도 경주에서 특별한 팝업 행사를 선보이게 돼 뜻깊다”며 “앞으로도 지역 관광 활성화와 로컬브랜드 경쟁력 강화를 위한 다양한 협업을 이어가겠다“고 말했다.
최혁준 경주시장 권한대행은 “경주의 역사문화 자원과 현대적인 콘텐츠가 결합한 이번 행사가 경주의 새로운 매력을 알리는 계기가 될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 차별화된 관광 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 나가겠다”고 밝혔다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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