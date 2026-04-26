[속보] 트럼프 “총격범 체포…비밀경호국 등이 신속하게 대응”
도널드 트럼프 미국 대통령이 백악관 출입기자단 만찬 도중 발생한 총격 사건과 관련해 직접 입장을 밝혔다.
트럼프 대통령은 25일(현지시간) 워싱턴 DC 힐튼호텔에서 열린 연례 만찬에 참석했다가 총성이 울리자 미국 비밀경호국의 경호를 받으며 긴급히 현장을 벗어났다.
이후 트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어인 트루스소셜을 통해 “상당히 긴박한 밤이었다”며 “비밀경호국과 수사 당국이 매우 신속하고 용감하게 대응했다”고 밝혔다. 이어 “용의자는 이미 체포된 상태”라고 덧붙였다.
이어 그는 “나는 ‘행사가 계속되게 하자’고 했으나, 전적으로 수사 당국의 안내에 따를 것”이라며 “그들이 곧 결정을 내릴 것이다. 그 결정과 상관없이 이번 저녁은 계획했던 것과는 많이 다를 것이며 우리는 그냥, 분명히, 다시 한 번 (행사를) 치러야 할 것”이라고 말했다.
트럼프 대통령은 이날 취임 이후 처음으로 백악관 출입기자단 협회 연례 만찬에 참석했다가 총격 사건에 휘말렸다. AP통신은 수사 당국이 총격범의 존재를 확인했으며, 트럼프 대통령을 포함한 참석자 가운데 인명 피해는 보고되지 않았다고 전했다.
이날 행사에는 영부인 멜라니아 트럼프를 비롯해 JD 밴스 부통령, 피트 헤그세스 국방장관, 마르코 루비오 국무장관 등 행정부 주요 인사들이 대거 참석한 것으로 알려졌다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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