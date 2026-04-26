경주 황성공원 도시바람길숲 개방…1단계 사업 마무리
경북 경주시가 황성공원 도시바람길숲 1단계 조성을 마무리하고 시민들에게 전면 개방했다.
경주시는 ‘황성공원 제모습 찾기’ 사업의 일환으로 추진한 도시바람길숲 조성 1단계 구간 사업을 완료하고 지난 25일부터 개방했다고 26일 밝혔다.
이 사업은 황성공원의 본래 기능과 가치를 회복하고 도심 속 쾌적한 휴식 공간을 조성하기 위해 추진됐다. 사업은 1·2단계로 나눠 총 130억원을 투입해 주변 토지를 매입·정비하는 방식으로 진행하고 있다.
이번에 개방된 1단계 구간은 황성공원 북측 계림중학교 맞은편부터 경주시립도서관까지 이어지는 구간이다. 해당 구간에는 소나무·느티나무·왕벚나무 등 교목과 남천·산철쭉·회양목 등 다양한 관목이 식재됐다.
또 3.6㎞ 길이의 산책로와 9000㎡ 규모의 잔디광장, 470m 길이의 개천이 조성됐으며, 파고라와 벤치, 자전거 보관대 등 편의시설도 함께 설치됐다.
2단계 사업은 황성공원 남측 청소년수련관 인근을 대상으로 추진되며, 현재 실시설계를 마무리하고 관련 행정절차를 진행 중이다.
시는 이번 사업을 통해 공원의 생태 기능을 강화하고 도심 바람길을 확보해 미세먼지 저감과 열섬현상 완화에 기여할 것으로 기대한다.
최혁준 경주시장 권한대행은 “1단계 사업 완료로 시민들이 보다 쾌적하고 자연친화적인 공간을 이용할 수 있게 됐다”며 “2단계 사업도 차질 없이 추진해 황성공원을 대표적인 도심 힐링 공간으로 조성해 나가겠다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사