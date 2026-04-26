울진 앞 바다 실종 다이버, 12시간 만에 구조
경북 울진 앞바다에서 수중 레저 활동 중 실종됐던 30대 다이버가 약 12시간 만에 무사히 구조됐다.
26일 울진해양경찰서에 따르면 전날 오후 10시 46분쯤 강원도 삼척시 임원 인근 해상에서 실종됐던 30대 다이버 A씨가 구조됐다.
A씨는 같은 날 오전 10시 33분쯤 울진군 죽변항 앞 해상에서 수중 레저 활동을 하던 중 예정된 시간에 출수하지 않아 동료의 신고로 실종 사실이 접수됐다.
해경은 경비함정과 구조세력을 투입해 수색 작업을 벌였다. 수색이 이어지던 가운데 이날 오후 10시 8분쯤 인근 해상을 항해 중이던 5000t급 시멘트 운반선 ‘청양호’로부터 “실종자로 추정되는 물체를 발견해 확인 중”이라는 신고가 접수됐다.
해경이 확인한 결과 해당 인원은 A씨로 확인됐다. 구조 당시 A씨는 약한 저체온 증상을 호소했으나 건강 상태는 비교적 양호한 것으로 전해졌다.
구조된 A씨는 “수중레저 활동 중 조류로 인해 다른 활동자들과 멀리 떨어지게 되어 사고가 발생했다”고 말했다.
울진해경 관계자는 “수중레저활동시 반드시 2인 이상이 서로의 안전 여부를 확인하고 미출수 사고 발생시 신속하게 해경에 신고해줄 것”을 당부했다.
울진=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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