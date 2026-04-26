오락가락 국힘 대구시당 공관위…중구청장 후보 공천 번복
국민의힘 대구시당 공천관리위원회가 중구청장 공천 과정에서 기존 결정을 번복해 논란을 일으켰다.
26일 국민의힘 대구시당 등에 따르면 전날 공천관리위원회는 제15차 회의에서 기존 결정을 번복, 류규하 현 중구청장과 정장수 전 대구시 경제부시장을 상대로 경선을 실시한다고 밝혔다.
공관위는 지난 제13차 회의에서 발표된 대구 중구청장 단수후보자 추천을 재심의해 경선 실시를 의결했다. 중구청장 공천이 경선으로 바뀌자 정장수 전 부시장이 반발했다. 정 전 부시장은 공관위 결정을 받아들일 수 없다며 이의 신청을 냈다.
정 전 부시장은 “절차상 문제 이전에 류 후보의 공직 후보자 적격 여부가 본질”이라며 “후보의 공직 후보자 자격에 대한 판단을 근거로 단수 추천을 의결하였음에도 불구하고 절차상 하자라는 비상식적인 이유를 내세워 재심을 요구하고 경선으로 재의결한 일련의 상황을 받아들일 수 없다”고 말했다.
이어 “이미 성추행 피해자의 자술탄원서가 공관위에 제출됐고 피해자 상담을 마친 여성단체가 대구경북여성단체연합과 협의해 류규하 후보를 공천에서 배제해 달라는 공문까지 시당 공관위에 제출했는데 여성계는 물론 우리 사회전체의 지탄을 받을 것”이라고 덧붙였다.
공관위 결정에 국민의힘 대구시당 공관위 부위원장인 김위상 국회의원이 부위원장직을 포함한 공관위 내 모든 직책에서 사퇴한다고 입장을 밝혔다.
김 의원은 “대구시당 공관위는 그동안 도덕성 검증 강화를 최우선으로 삼아 부적격자를 추려내고 인위적 단수 공천을 지양하며 경선을 원칙으로 당원과 시민의 선택권을 보장해왔지만 최근 일련의 공천 재심의 행태로 인해 공관위의 역할을 스스로 저버렸다”고 목소리를 높였다.
류 청장은 정 전 부시장 단수 공천 후 개정된 당 규정을 적용하면 찬성표가 모자라다며 이의를 제기했고 공관위는 이 주장을 받아들였다.
그는 “성비위 의혹 보도가 국민의힘 공천 과정에 부당하게 이용됐다”며 “확인되지 않은 투서 한 장으로 후보를 배제하는 것은 법치주의와 무죄추정의 원칙을 부정하는 것”이라고 입장을 냈다.
이에 관련 보도를 한 언론사를 상대로 언론중재위원회에 정정 및 반론보도 게재와 손해배상금 등을 요구하는 조정 신청서를 냈다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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