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“트럼프 참석한 기자단 만찬장 밖에서 큰 폭음”…트럼프 피신

입력:2026-04-26 09:50
수정:2026-04-26 10:18
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백악관 출입기자단 만찬 행사에서 발생한 보안 사고에 도널드 트럼프 미국 대통령이 급히 피신하고 있다. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 참석한 백악관 출입기자단 연례 만찬 행사장에서 총격으로 의심되는 폭음이 발생해, 트럼프 대통령을 비롯한 주요 참석자들이 긴급 대피하는 아찔한 소동이 벌어졌다.

25일(현지시간) 저녁 트럼프 대통령은 워싱턴DC에 위치한 워싱턴 힐튼 호텔에서 백악관출입기자협회(WHCA)가 주최한 만찬 행사에 참석했다.

백악관 출입기자단 만찬 행사에서 발생한 보안 사고에 대응하는 경호인력. AP연합뉴스

당시 언론인 및 정·재계 인사들이 운집한 가운데 행사가 진행되던 중, 행사장 내부 어딘가에서 정체를 알 수 없는 큰 폭음이 울려 퍼졌다.

무대 위 헤드테이블에 앉아 있던 트럼프 대통령과 주변 인사들은 폭발음이 들리자마자 반사적으로 테이블 아래로 몸을 숙이며 은폐했고, 이후 경호 인력의 안내에 따라 신속히 안전한 곳으로 피신한 것으로 알려졌다.

트럼프 대통령과 JD 밴스 부통령은 모두 안전한 것으로 알려졌다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

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