백악관 기자단 만찬에서 총격…트럼프 “영부인과 내각 모두 무사”

비밀경호국, 용의자 체포

비밀경호국 “총격 발생” 외치며 백악관 기자단 퇴장시켜

미국 법 집행 당국 요원들이 25일(현지시간) 워싱턴DC의 힐튼호텔에서 열린 백악관 기자단 만찬 중 큰 폭음이 들리자 총을 뽑아 들고 경계에 나섰다. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 워싱턴 DC에서 열린 백악관 기자단 만찬에서 경례하고 있다. 연합뉴스

트루스소셜에 “영부인과 부통령, 그리고 모든 내각 구성원들이 모두 무사하다”고 밝혔다. 그러면서 “법 집행 기관이 절차에 따라 우리에게 현장을 떠나도록 요청했으며 우리는 이를 즉시 따를 것”이라며 “나는 행사 책임자 전원과 이미 통화했으며 행사는 30일 이내에 다시 일정이 잡힐 것”이라고 설명했다.