백악관 기자단 만찬에서 총격…트럼프 “영부인과 내각 모두 무사”
비밀경호국, 용의자 체포
비밀경호국 “총격 발생” 외치며 백악관 기자단 퇴장시켜
도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 참석한 백악관 기자단 만찬 행사에서 보안 문제로 추정되는 사고가 발생해 행사가 급히 중단됐다. 행사 단상에 앉아 있던 트럼프 대통령 부부와 주요 인사들이 피신했고 용의자는 체포됐다.
백악관 공동취재단과 미국 언론들에 따르면 이날 오후 8시 30분쯤 워싱턴DC 힐튼 호텔에 마련된 백악관출입기자협회(WHCA) 주최 만찬장 외부에서 큰 폭음이 들리고 이어 주요 내빈들이 피신했다.
백악관 공동취재단은 “몇 차례의 폭음이 들린 뒤 총을 든 비밀경호국(SS) 요원들이 기자단을 행사장 밖으로 급히 몰아냈다”며 “비밀경호국 요원들은 ‘총격 발생’이라고 소리치며 우리를 밀어냈다”고 전했다. 공동취재단은 이어 “비밀경호국 측에서 용의자가 체포됐다고 전해왔다”고 덧붙였다. 미 연방수사국(FBI)에 따르면 힐튼 호텔의 보안 검색대 근처에서 비밀경호국 요원이 ‘총격 사건’을 신고한 뒤 용의자 1명이 체포됐다.
트럼프는 행사 중단 직후 오후 10시쯤 백악관으로 복귀했다. 트럼프는 트루스소셜에 “영부인과 부통령, 그리고 모든 내각 구성원들이 모두 무사하다”고 밝혔다. 그러면서 “법 집행 기관이 절차에 따라 우리에게 현장을 떠나도록 요청했으며 우리는 이를 즉시 따를 것”이라며 “나는 행사 책임자 전원과 이미 통화했으며 행사는 30일 이내에 다시 일정이 잡힐 것”이라고 설명했다.
트럼프는 앞서 별도의 게시물에서도 “비밀경호국과 법 집행 기관은 환상적인 일을 해냈다. 그들은 빠르고 용감하게 행동했다. 총격범은 체포됐다”고 적었다.
이날 행사에는 트럼프 부부와 J D 밴스 부통령, 스콧 베선트 재무장관 털시 개버드 국가정보국장, 캐시 파텔 FBI 국장, 캐럴라인 레빗 백악관 대변인 등 주요 인사가 참석했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사