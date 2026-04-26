충남도, 기업 수출상담회 성과…6900만달러 수출 계약
충남 지역 기업들이 최근 열린 수출 상담회에서 1000억원 규모의 수출 계약을 체결했다.
충남도는 지난 23∼24일 예산 스플라스 리솜에서 개최한 ‘해외사무소 바이어 초청 수출 상담회’에서 지역 기업들이 6900만 달러(107건) 규모의 수출 계약을 체결했다고 26일 밝혔다.
앞서 충남 해외사무소 7곳(미국·중국·일본·독일·인도·베트남·인도네시아)과 해외 통상 자문관(호주·멕시코·우즈베키스탄·카자흐스탄) 4곳은 현지에서 발굴한 바이어를 4박 5일 일정으로 상담회에 초청했다.
참가 바이어는 미국 16곳, 중국 15곳, 인도네시아 15곳 등 총100개 기업 관계자 100명이다. 충남에서는 식품, 가공품, 소비재, 화장품 등 다양한 분야의 기업 250곳이 참가했다.
지역 기업들은 이날 바이어와 1억8681만 달러 규모의 상담을 진행했고, 이 가운데 6900만 달러의 수출 계약(MOU)을 체결했다. 전기 변환장치 제조업체 케이원티에스는 인도네시아 바이어(MIMO MOBILITY)와 500만 달러 규모의 수출 MOU를 체결하며 눈길을 끌었다.
도는 이번 상담회를 준비하면서 바이어와 기업의 수요를 분석해 매칭 테이블을 구성하고, 모든 바이어에게 전담 통역사를 배치했다. 이와 함께 관세사·수출 전문위원을 상주시켜 복잡한 통관·계약 절차를 현장에서 해결할 수 있도록 원스톱 지원 시스템을 가동했다.
김태흠 지사는 지난 23일 수출 상담회 개회식에 참석해 상담 테이블을 돌며 바이어에게 충남산 케이(K) 제품의 우수성을 설명하고, 도내 기업들을 격려했다.
도 관계자는 “상담이 일회성에 그치지 않고 수출로 이어질 수 있도록 해외사무소와 통상 자문관을 통해 계약 이행 관리 등 사후 관리에 만전을 기할 것”이라며 “해외 진출에 어려움을 겪고 있는 기업들이 세계 시장으로 뻗어 나아갈 수 있도록 지속적인 지원책을 마련하겠다”고 말했다.
바이어들은 상담회가 끝난 뒤 지역 우수 기업을 방문하고, 태안국제원예치유박람회를 관람하는 시간을 가졌다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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