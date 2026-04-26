배 타고 오던 가스통 사라진다…전북, 섬 ‘에너지 복지’ 51억 투입
군산 연도·부안 식도 ‘LPG 시설’ 구축
식수·전력 인프라로 ‘공도화’ 방지
2027년까지 1000억 투입 마무리
전북특별자치도가 섬 지역의 정주 여건을 개선하기 위해 올해 51억원 규모의 ‘섬 발전 사업’을 추진한다. 가스·식수 등 기초 에너지 복지를 강화해 섬 주민들의 삶의 질을 실질적으로 높인다는 구상이다.
26일 전북도에 따르면 이번 사업은 ‘제4차 섬 종합개발계획(2018~2027년)’에 따른 실행 계획으로 기반시설 확충, 섬 특성화, 생활 인프라 구축 등 3개 분야에 걸쳐 진행된다.
분야별로는 연료 공급과 식수난 등 주민 실생활과 밀착된 인프라 구축에 18억원이 우선 투입된다. 그동안 가스통을 배로 실어 나르며 불편을 겪어온 군산 연도와 부안 식도에는 12억원을 들여 LPG 공급 시설을 구축한다. 군산 죽도와 고창 외죽도에는 6억원을 투입해 기초 인프라를 보강하는 ‘공도 방지 사업’을 시행한다.
지속 가능한 섬 경제를 위한 기반 정비도 병행한다. 군산 명도~방축도 탐방로 조성과 신시도 대각산 트레킹 코스 개발을 포함해 총 9개 기반시설 사업에 16억원을 편성했다.
아울러 어청도와 야미도 등 6개 섬을 대상으로 마을 발전 계획 수립과 소득 사업 발굴을 지원해 주민 주도의 자립 기반을 닦을 계획이다.
전북도가 추진 중인 제4차 섬 종합개발계획은 총 57개 사업, 1000억원 규모다. 지난해까지 전체 예산의 90%가 넘는 915억원이 투입돼 주요 거점 기반 조성이 완료됐다.
도는 내년까지 4차 계획을 마무리하고, 2028년부터 시작될 ‘제5차 섬 발전 종합계획’에 지역의 핵심 현안을 반영하기 위한 정책 연구를 병행하고 있다.
최정일 전북도 건설교통국장은 “섬은 전북의 소중한 해양 영토이자 미래 성장을 이끌어갈 자산”이라며 “LPG 시설 구축과 같은 맞춤형 복지 사업을 통해 섬 주민들이 육지와 다름없는 정주 여건을 체감할 수 있도록 행정력을 집중하겠다”고 말했다.
군산=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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