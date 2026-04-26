배 타고 오던 가스통 사라진다…전북, 섬 ‘에너지 복지’ 51억 투입

군산 연도·부안 식도 ‘LPG 시설’ 구축

식수·전력 인프라로 ‘공도화’ 방지

2027년까지 1000억 투입 마무리

군산 말도~명도~방축도 잇는 인도교 전경. 전북도 제공

26일 전북도에 따르면 이번 사업은 ‘제4차 섬 종합개발계획(2018~2027년)’에 따른 실행 계획으로 기반시설 확충, 섬 특성화, 생활 인프라 구축 등 3개 분야에 걸쳐 진행된다.