미국·이란 2차 종전협상 다시 불발…트럼프 “대화 원하면 전화”

도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 메릴랜드주 앤드루스 합동 기지에 도착한 뒤 손을 흔들고 있다. 연합뉴스

모든 카드는 우리가 갖고 있고 그들에겐 아무 카드도 없다”고 주장했다.

플로리다주 팜비치 국제공항에서 백악관으로 돌아오기 전 기자들과 만나 이란이 내분 상황이라고 강조하며 “하지만 나는 필요한 상대면 누구하고든 협상할 것”이라고

협상단의 파키스탄행이 취소된 배경과 관련해 상황 변화가 있느냐는 질문에 “아무것도 아니다(nothing)”며 “단지 그들이 우리에게 더 나았어야 할 문서를 가져왔다는 것뿐”이라고 답했다. 이어 “

흥미롭게도 내가 (미국 협상단의 파키스탄행을) 취소하자마자 10분도 안 돼 우리는 훨씬 더 나은 새로운 문서를 받았다”고 주장했다.

그 모든 합의는 복잡하지 않다. 매우 간단하다”며 “이란은 핵무기를 가질 수 없다”고 강조했다. 핵심 쟁점이 이란의 우라늄 농축 중단과 우라늄 비축분 반출로 좁혀졌음을 시사하는 발언으로 보인다.