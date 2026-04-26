미국·이란 2차 종전협상 다시 불발…트럼프 “대화 원하면 전화”
미국과 이란의 2차 종전 협상이 25일(현지시간) 다시 무산됐다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 파키스탄에서 열릴 것으로 예상됐던 미국과 이란의 2차 종전 협상이 불발된 것에 대해 “대화하고 싶다면 전화만 하면 된다”고 밝혔다. 미국과 이란이 ‘버티기’ 싸움에 들어간 가운데 당분간 파키스탄의 중재를 통한 간접 협상을 이어갈 것으로 예상된다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “방금 이란과 만나기 위해 파키스탄 이슬라마바드로 가던 내 대표단의 출장을 취소했다”며 이같이 밝혔다. 전날 파키스탄에 도착했던 이란 협상단이 이날 파키스탄을 떠나자 미국 협상단의 방문도 취소한 것이다.
트럼프는 “이동하는 데 시간이 너무 많이 낭비되고 할 일도 많다!”며 “게다가 그들의 ‘지도부’ 내부는 엄청난 내분과 혼란에 휩싸여 있다. 그들 자신을 포함해 그 누구도 누가 실권을 쥐고 있는지 모른다”고 말했다. 그러면서 “모든 카드는 우리가 갖고 있고 그들에겐 아무 카드도 없다”고 주장했다.
백악관은 전날 “스티브 위트코프 중동특사와 (트럼프의 맏사위) 재러드 쿠슈너가 25일 파키스탄으로 출발할 예정”이라며 “아바스 아라그치 이란 외무장관이 이끄는 이란 협상단과 만날 예정”이라고 밝혔다. 하지만 이란은 미국과의 직접 회담에는 응하지 않겠다는 입장을 유지해왔다. 아바스 아라그치 이란 외무장관은 전날 파키스탄 수도 이슬라마바드에 도착해 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리와 아심 무니르 군 총사령관을 만나 이란의 종전 관련 입장과 요구사항을 전달한 뒤 이날 파키스탄을 떠났다.
트럼프의 발언은 미국이 협상에서 우위에 있다는 점을 강조하면서도 이란과 대화하겠다는 뜻을 재강조한 것이다.
트럼프는 이날 플로리다주 팜비치 국제공항에서 백악관으로 돌아오기 전 기자들과 만나 이란이 내분 상황이라고 강조하며 “하지만 나는 필요한 상대면 누구하고든 협상할 것”이라고 말했다. 트럼프는 협상단의 파키스탄행이 취소된 배경과 관련해 상황 변화가 있느냐는 질문에 “아무것도 아니다(nothing)”며 “단지 그들이 우리에게 더 나았어야 할 문서를 가져왔다는 것뿐”이라고 답했다. 이어 “흥미롭게도 내가 (미국 협상단의 파키스탄행을) 취소하자마자 10분도 안 돼 우리는 훨씬 더 나은 새로운 문서를 받았다”고 주장했다.
트럼프는 이어 “그 모든 합의는 복잡하지 않다. 매우 간단하다”며 “이란은 핵무기를 가질 수 없다”고 강조했다. 핵심 쟁점이 이란의 우라늄 농축 중단과 우라늄 비축분 반출로 좁혀졌음을 시사하는 발언으로 보인다.
이란은 미국이 이란에 대한 해상 봉쇄를 먼저 해제해야 한다는 입장이다. 아라그치 장관은 이날 파키스탄 방문을 마치고 오만에 도착한 뒤 엑스에 올린 글에서 “미국이 외교에 진심으로 진지한지 아직 지켜봐야 한다”고 압박했다.
뉴욕타임스는 “현재 미국과 이란은 어느 쪽이 더 오래 버틸 수 있을지 겨루는 양상”이라며 “이란은 트럼프 대통령이 미국 내 지지율이 낮은 점을 감안해 중간선거를 앞둔 시점에 전쟁을 재개하기를 꺼린다는 사실을 잘 알고 있다. 미국도 이란 경제가 미국의 봉쇄를 견뎌내지 못할 것이라고 계산하고 있다”고 보도했다.
미국과 이란의 2차 종전 협상은 될 듯 말 듯 계속 지연되고 있다. 미국과 이란은 지난 11∼12일 이슬라마바드에서 1차 종전 협상에 나섰지만 결렬됐고 지난 21일로 예상됐던 2차 협상은 불발된 바 있다. 트럼프는 당시 2차 회담 무산 직전 이란과의 휴전을 사실상 무기한 연장했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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