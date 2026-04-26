유은혜 “수사 의뢰 해놓고 후보 확정?…납득 안돼”
유은혜 경기도교육감 예비후보 측이 경기교육혁신연대 선거관리위원회의 후보 확정 결정에 강하게 반발하고 나섰다.
유은혜 예비후보 측은 25일 성명을 통해 “혁신연대 선관위가 절차적 정당성 훼손을 인정해 수사를 의뢰하겠다고 하면서도, 졸속으로 후보 확정을 강행하고 이를 밤늦게 공표했다”며 “누구도 납득할 수 없는 결정”이라고 밝혔다.
유 예비후보 측은 “사안의 중대성을 인정하면서도 결과를 유지한 것은 명백한 모순”이라고 지적하면서 “이번 사안의 본질은 혁신연대 규약에서 명시한 대리 등록과 대리 납부 금지라는 기본 원칙이 무너졌다는 점”이라고 강조했다.
이어 “혁신연대는 그동안 ‘대리 등록과 대리 납부는 차단 가능하다’ 공언해 왔다”며 실체 없는 기술을 방패 삼아 선거인단과 후보자들을 기만해 왔다”고 직격탄을 날렸다.
그러면서 유 후보 측은 “혁신연대가 공정한 단일화를 이끌 자격이 있는지 근본적으로 묻지 않을 수 없다”며 “기본이 무너진 이상 결과 역시 정당성을 가질 수 없고, 원칙이 무너진 단일화 후보 역시 본선에서 도덕적·절차적 정당성을 확보하기 어렵다”고 말했다. 이어 “교육감 선거에서 공정과 원칙이 무너졌다는 사실 자체가 우리 아이들 앞에 부끄러운 일”이라고 덧붙였다.
유 예비후보 측은 “운영위원회와 122개 참여 단체 대표가 참여하는 ‘비상 재논의 기구’를 즉시 구성해 사태를 수습하고, 원칙과 상식에 부합하는 방식으로 경선 결과의 정당성을 전면 재검증해야 한다”고 요구했다.
혁신연대는 지난 23일 회의에서 “이미 확정·발표된 단일 후보를 취소하거나 그 효력을 정지할 정도의 중대한 하자는 발견되지 않아 단일 후보 확정의 효력을 정지할 수 없다”고 결론 내렸다.
경찰 수사 의뢰는 의혹 해소와 투명성 확보를 위해 유 후보 측의 요청을 받아들였다는 입장이다.
혁신연대는 22일 경기도교육감 선거의 진보 진영 단일후보로 안민석 예비후보를 선출한 바 있다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사