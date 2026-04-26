유은혜 “수사 의뢰 해놓고 후보 확정?…납득 안돼”

“이번 사안의 본질은 혁신연대 규약에서 명시한 대리 등록과 대리 납부 금지라는 기본 원칙이 무너졌다는 점”이라고 강조했다.

이어 “혁신연대는 그동안 ‘대리 등록과 대리 납부는 차단 가능하다’ 공언해 왔다”며 실체 없는 기술을 방패 삼아 선거인단과 후보자들을 기만해 왔다”고 직격탄을 날렸다.

“기본이 무너진 이상 결과 역시 정당성을 가질 수 없고, 원칙이 무너진 단일화 후보 역시 본선에서 도덕적·절차적 정당성을 확보하기 어렵다”고 말했다.