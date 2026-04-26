‘최대 60만원’ 고유가 지원금, 27일부터 취약계층 1차 지급

지난 24일 서울 숭인2동주민센터에 마련된 고유가 피해지원금 신청 창구에 관련 부착물과 사용 카드가 놓여 있다. 연합뉴스

24일 오전 광주 북구 용봉동 행정복지센터에서 직원들이 고유가 피해지원금 신청을 받기 위한 접수처 시스템을 점검하고 있다. 연합뉴스

어떻게 신청하고 어디서 쓰나



고유가 피해지원금 지원대상 및 규모. 행정안전부 제공

이의신청 절차 및 문의처



지난 24일 서울 숭인2동주민센터에 마련된 고유가 피해지원금 신청 창구에서 직원들이 업무를 준비하고 있다. 연합뉴스