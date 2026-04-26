‘최대 60만원’ 고유가 지원금, 27일부터 취약계층 1차 지급

중동 전쟁에 따른 에너지 가격 급등으로 경제적 어려움을 겪는 국민들을 돕기 위한 ‘고유가 피해지원금’ 1차 지급이 27일부터 본격적으로 시작된다.
26일 행정안전부에 따르면 이번 1차 지급 대상은 기초생활수급자를 비롯해 차상위계층, 한부모가족 등 위기 대응 여력이 상대적으로 부족한 취약계층이다.
지원 금액은 기초생활수급자의 경우 1인당 55만원, 차상위계층 및 한부모가족은 1인당 45만원이 지급된다. 특히 지원 대상자가 비수도권에 거주하거나 인구감소지역의 주민일 경우에는 1인당 5만원이 추가로 지급돼 최대 60만원까지 받을 수 있다.
1차 지급 대상자들은 27일 오전 9시부터 다음 달 8일 오후 6시까지 약 2주에 걸쳐 온·오프라인을 통해 지원금을 신청할 수 있다. 지급 수단은 본인의 편의에 따라 신용·체크카드 포인트 충전, 선불카드, 지역사랑상품권 중 하나를 선택하면 된다.
다만 신청 첫 주에는 창구 혼잡과 시스템 과부하를 방지하기 위해 출생 연도 끝자리를 기준으로 한 ‘요일제(5부제)’가 적용된다.
오프라인 신청의 경우 각 지자체의 여건에 따라 요일제 적용 기간이 연장될 수 있다. 또한 첫 주 금요일인 5월 1일이 노동절 휴일인 점을 감안해, 전날인 4월 30일에는 출생 연도 끝자리가 4·9인 대상자뿐만 아니라 5·0인 대상자도 함께 신청할 수 있도록 예외를 뒀다.
만약 1차 기간 내에 신청을 놓친 취약계층 대상자라면, 일반 국민을 대상으로 하는 2차 지급 기간(5월 18일~7월 3일)에 신청해 받을 수 있다.
어떻게 신청하고 어디서 쓰나
신용·체크카드 포인트로 받기를 원하면 이용 중인 카드사 홈페이지나 전용 모바일 앱, 콜센터 등을 통해 온라인으로 간편하게 신청하거나 카드와 연계된 시중 은행 창구를 직접 방문해 신청할 수 있다.
모바일이나 카드형 지역사랑상품권을 원한다면 주소지 관할 지자체의 지역사랑상품권 앱 또는 홈페이지에서 온라인 신청이 가능하며, 지류(종이)형 지역사랑상품권이나 선불카드 수령을 희망하는 경우에는 신분증을 지참해 주소지 관할 읍·면·동 행정복지센터를 방문하면 된다.
지급받은 지원금은 올해 8월 31일까지 약 4개월 동안 사용할 수 있으며, 기한 내 사용하지 않은 잔액은 자동 소멸한다. 사용 지역은 특별시·광역시(세종·제주 포함) 거주자의 경우 해당 특별시 및 광역시 내에서, 도(道) 지역 거주자는 주소지가 속한 시·군 내로 제한된다.
또한 지역 소상공인 보호라는 취지에 맞게 연 매출 30억원 이하의 가맹점에서만 사용할 수 있으며, 백화점이나 대형마트, 유흥·사행 업종 등에서는 결제가 제한된다.
이의신청 절차 및 문의처
지원 대상자 선정 결과나 지급 금액에 오류가 있어 이의가 있는 국민은 5월 18일부터 7월 17일까지 이의신청을 접수할 수 있다. 단, 자녀 부양관계 조정, 미성년자 본인 신청, 수도권과 비수도권 간 이사 등 지원금 지급 여부 자체에 변동을 주지 않는 단순 이의신청 건에 대해서는 1차 신청 첫날인 27일부터 5월 8일 사이에도 접수가 가능하다.
이의신청은 ‘국민신문고’를 통한 온라인 접수나 관할 행정복지센터 오프라인 방문을 통해 가능하며, 접수된 안건은 각 지자체에서 심사한 뒤 개별적으로 결과를 통보할 예정이다.
지원금 신청 및 지급 방식, 사용처 등에 대해 더욱 자세한 사항이 궁금하다면 정부민원안내콜센터, 고유가 피해지원금 전담 콜센터, 또는 각 지자체별 콜센터로 문의해 맞춤형 상담을 받을 수 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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