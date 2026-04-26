경기도, 하남교산에 ‘일자리·복지’ 결합 1100세대 공급
경기도가 3기 신도시인 하남교산 공공주택지구 내에 단순한 주거 공간을 넘어 일자리와 복지가 결합한 새로운 형태의 통합공공임대주택 1100세대를 공급한다.
경기도는 이런 내용을 담은 경기주택도시공사(GH)의 ‘하남교산 A-3블록 공공주택사업’ 사업계획을 승인했다했다고 25일 밝혔다.
이번 사업은 국토교통부 주관 ‘2025년 하반기 고령자복지주택 특화공모사업’ 대상지이다.
이에 따라 전체 1100세대 중 100세대는 거동이 불편한 어르신들을 위해 문턱을 없애고 안전 손잡이를 설치하는 등 무장애 설계가 적용된 고령자 특화 주택으로 공급된다.
입주민의 경제적 자립과 사회 참여를 돕는 특화 공간도 대거 확충된다.
단지 내에는 일자리 상담실과 공동작업장을 비롯해 버블세탁소, 카페라운지 등 어르신과 취약계층의 일터이자 쉼터가 될 문화·여가 복합 공간이 조성된다.
하남시 천현동 일원 3만 5722㎡ 부지에 아파트 7개 동(지하 2층~지상 29층)과 부대복리시설로 구성되며, 전용면적은 31㎡부터 59㎡까지 다양한 타입으로 공급될 예정이다.
도는 그동안 공공임대주택은 단순히 ‘잠만 자는 공간’에 치중해 입주민들이 지역사회와 단절되거나 고령층의 경우 경제 활동과 복지 혜택에서 소외되는 진통을 겪었다며 이번 하남교산 A-3블록에 주거와 복지가 한곳에서 이뤄지는 ‘거점사회복지시설’을 도입했다고 설명했다.
김태수 경기도 주택정책과장은 “하남교산 A-3블록은 도민의 주거 안정을 위한 핵심 사업 중 하나”라며 “단순한 주거 공간 공급을 넘어 도민의 주거 안정에 실질적으로 기여하고, 입주민들이 체감할 수 있는 고품격 공공임대주택을 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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