이란 외무, 오만 방문 후 파키스탄 복귀해 협상단 재합류
미국과의 종전 협상을 이끄는 아바스 아라그치 이란 외무장관이 26일(현지시간) 중재국인 파키스탄으로 다시 발걸음을 돌리기로 했다.
당초 아라그치 장관은 오는 27일 파키스탄에서 열릴 것으로 예상됐던 미국과의 2차 종전 협상을 앞두고, 이란 측의 종전 요구안만 파키스탄 측에 전달한 채 다음 순방지인 오만으로 떠난 상태였다.
이란 국영 IRNA 통신은 25일 이란 외무부 발표를 인용해 아라그치 장관이 “오만 일정을 마친 뒤 러시아로 향하기 전 다시 파키스탄을 찾을 예정”이라고 보도했다. 애초 파키스탄, 오만, 러시아 순으로 짜여 있던 순방 일정을 변경해 파키스탄을 재방문하기로 한 것이다.
IRNA 통신에 따르면 현재 아라그치 장관이 이끌던 협상 대표단 일부는 종전과 관련한 세부 사항을 논의하고 본국의 지시를 받기 위해 테헤란으로 잠시 복귀한 상태다. 이들은 26일 밤 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 아라그치 장관과 다시 합류해 전열을 재정비할 예정이다.
앞서 아라그치 장관은 지난 24일 소규모 대표단과 함께 파키스탄을 찾아 협상의 ‘키맨’으로 불리는 아심 무니르 파키스탄 군 총사령관과 회동했다. 이 만남 직후 이번 주말 미·이란 간 종전 협상이 전격적으로 열릴 수 있다는 관측이 제기되며 기대감을 높였다.
그러나 아라그치 장관이 종전에 관한 이란의 요구 사항만 남긴 채 25일 오후 오만으로 훌쩍 떠나버리고, 미국 역시 자국 협상단의 파키스탄 파견을 보류하면서 일각에서는 2차 협상이 사실상 무산된 것 아니냐는 비관론이 확산했다.
하지만 도널드 트럼프 미국 대통령은 자국 협상단의 파견을 취소한 직후에도 “대화하기를 원한다면 전화만 하면 된다”며 이란 측에 협상의 여지를 남겼다.
특히 트럼프 대통령은 파견 취소 발표 직후 “10분도 안 돼 훨씬 더 나은 새로운 문서를 받았다”며 이란 측의 새로운 제안이 있었음을 시사해 협상의 불씨가 아직 꺼지지 않았음을 짐작게 했다.
아라그치 장관이 예정된 일정을 깨고 다시 파키스탄으로 돌아오는 정확한 목적은 아직 확인되지 않았다. 다만 미국이 대화에 열려 있는 태도를 보이고, 파키스탄 역시 적극적인 중재 노력을 이어가고 있어 극적인 협상 재개 가능성에 이목이 쏠리고 있다.
한편, 미국은 당초 아라그치 장관과의 담판을 위해 트럼프 대통령의 맏사위인 재러드 쿠슈너와 스티브 윗코프 특사를 파키스탄에 파견할 채비를 하고 있었다. 현지 언론들은 지난 1차 협상을 주도했던 JD 밴스 부통령 역시 논의가 진전될 경우 즉각 협상단에 합류할 계획을 검토 중이었다고 전했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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