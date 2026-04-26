“엄빠 찬스에 코인까지”…서울 집산 30대 ‘영끌’ 뚜렷
올해 들어 1분기(1∼3월) 동안 서울에 내 집을 마련한 30대들의 ‘영끌’(영혼까지 끌어모음) 자금 조달 양상이 두드러지게 나타났다. 부모로부터 증여나 상속을 받은 자금은 물론, 주식이나 가상화폐(코인)를 처분해 집값에 보탠 규모 역시 30대가 전 연령대에서 가장 컸다.
26일 국회 국토교통위원회 소속 김종양 의원(국민의힘)이 국토교통부로부터 제출받은 ‘서울 주택 매수 자금조달계획서’ 분석 자료에 따르면 올해 1분기 서울 주택 매수에 투입된 전체 증여·상속 자금은 2조1813억원으로 집계됐다.
현재 규제지역(조정대상지역·투기과열지구) 내 모든 주택과 비규제지역 내 6억원 이상 주택을 매수할 경우, 계약 후 30일 이내에 자금 출처를 명시한 주택자금조달계획서를 지자체에 의무적으로 제출해야 한다.
최근 수년간 서울 주택 매수에 동원된 증여·상속 자금 규모는 가파르게 늘고 있다. 2023년 1조7451억원 수준이던 조달액은 2024년 3조3257억원으로 늘었고, 지난해에는 6조5779억원을 기록하며 역대 최대치를 찍었다. 올해 역시 불과 석 달 만에 작년 한 해 규모의 약 3분의 1에 달하는 자금이 증여·상속을 통해 흘러 들어왔다.
가장 눈에 띄는 연령대는 단연 30대다. 1분기 전체 증여·상속 조달 자금 2조1813억원 가운데 절반에 육박하는 1조915억원을 30대가 차지했다. 뒤이어 40대(5265억원), 50대(2299억원), 60대 이상(2278억원), 20대(1033억원) 순으로 나타났다.
전체 증여·상속 자금 중 30대가 차지하는 비중의 증가세도 매섭다. 2023년 34.8%에서 2024년 40.9%로 처음 40% 선을 넘겼고, 지난해 43.5%를 거쳐 올해 1분기에는 50%를 넘어섰다. 서울에 집을 사면서 부모 등으로부터 돈을 지원받는 매수자 둘 중 한 명이 30대라는 의미다.
뿐만 아니라 30대들은 보유 중이던 자산까지 적극적으로 처분해 집값에 보태고 있다.
1분기 30대가 주식·채권·코인 등을 매각해 서울 주택 매수에 조달한 자금 규모는 총 7211억원으로 전 연령대 중 1위였다. 이는 상대적으로 자본 축적도가 높은 40대(5855억원)와 50대(4640억원)를 훌쩍 뛰어넘는 수치다.
본래 주식이나 채권 매각 대금을 통한 주택 매수 자금 조달 규모는 2020년부터 지난해까지 매년 40대가 부동의 1위였다.
지난해만 해도 40대(1조9151억원)가 30대(1조7452억 원)보다 앞섰다. 그러나 지난 2월부터 자금조달계획 신고 내역에 ‘가상화폐(코인) 매각 대금’이 새롭게 포함되면서, 코인 투자에 적극적인 30대의 자금 조달액이 40대를 역전한 것으로 풀이된다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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