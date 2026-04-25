민주당 파주시장 경선 후폭풍…‘부동산 사기 의혹’ 진정 접수
손배찬 후보 확정 후 재심 절차 진행
과거 부동산 비위 의혹 제기…고발 예고
손 후보 “사실무근…근거 없는 허위사실”
경선을 통해 최근 더불어민주당 파주시장 후보로 확정된 손배찬 후보와 관련해 과거 부동산 거래 의혹을 담은 진정서가 접수된 것으로 확인됐다.
당내 경선 결과에 대한 재심 절차가 진행 중인 가운데 이번 사안이 불거지면서 향후 파장에 관심이 쏠리고 있다.
더불어민주당 경기도당에 따르면 지난 24일 손배찬 후보가 과거 부동산 중개업을 운영하는 과정에서 비위 의혹을 주장하는 진정서가 접수됐다.
진정서에는 손 후보가 부동산 중개업을 운영하며 취득한 고객 정보를 친인척 등 외부에 공유하고, 이를 활용한 투자 권유 과정에서 금전적 피해가 발생했다는 내용이 담긴 것으로 전해졌다.
진정인 측은 이 같은 방식의 조직적 사기 혐의로 인한 피해 사례가 다수에 이른다고 주장하고 있다.
또 진정서에는 신도시 개발과 관련한 토지 거래 과정, 내부 개발 계획 자료 활용, 지분 분배 등 개발 사업 전반에 걸친 의혹도 포함된 것으로 알려졌다.
진정인은 특정 인물들과의 공동 행위를 언급하며 사업 추진 과정에서의 부당한 영향력 행사 여부 등을 문제 삼고 있다.
진정인은 현재 변호인을 선임해 법적 대응을 준비 중이며, 오는 27일에는 수사기관에 정식으로 고발장을 제출할 예정이다.
공천 절차를 둘러싼 당내 상황이 정리되지 않은 시점에서 이번 의혹이 제기됨에 따라 향후 선거 구도에 미칠 영향이 주목된다.
이에 대해 손 후보는 “전혀 사실무근이며, 근거 없는 허위사실로 명예를 훼손하는 행위”라고 일축했다.
한편, 손 후보는 최근 치러진 경선에서 김경일 현 파주시장을 꺾고 후보로 확정됐으나, 김 시장 측은 감산 규정 미적용 등 경선 운영에 대한 이의를 제기하며 재심을 신청했다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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