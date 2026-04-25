민주당 파주시장 경선 후폭풍…‘부동산 사기 의혹’ 진정 접수

손배찬 후보 확정 후 재심 절차 진행

과거 부동산 비위 의혹 제기…고발 예고

손 후보 “사실무근…근거 없는 허위사실”

더불어민주당 경기도당. 더불어민주당 경기도당 제공

에 관심이 쏠리고 있다.

심을 신청했다.