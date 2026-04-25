4월 월급 왜이럴까…직장인 1035만명, 건보료 추가납부

1인당 평균 22만원 추가 보험료

공단 “사업장 신고 지연으로 정산액 발생”



4월 1000만명 이상의 건강보험 직장가입자가 평균 22만원가량 추가 보험료를 낸 것으로 집계됐다.



국민건강보험공단은 직장가입자 1671만명을 대상으로 2025년도 보수 변동 명세를 반영한 연말정산을 시행했다고 25일 밝혔다. 정산 결과 전체의 62%인 1035만명이 보수가 오른 만큼 보험료를 덜 낸 것으로 나타나, 1인당 평균 21만8574원을 추가로 납부하게 됐다. 반면 보수가 줄어든 355만명은 평균 11만5028원을 돌려받았다.



매년 4월마다 반복되는 이른바 ‘건보료 폭탄’ 현상을 두고 제도 개선을 요구하는 목소리도 커지고 있다. 건강보험료 경우 실시간 소득에 맞춰 부과하는 것이 아닌, 사후 정산 방식을 적용하고 있기 때문이다. 일부 전문가들은 소득세를 낼 때 건보료도 실시간으로 연동해 부과한다면 소모적인 행정력 낭비와 국민의 심리적 저항을 동시에 줄일 수 있다고 지적했다.



반면 건강보험공단은 직장인의 경우 현재도 소득세처럼 월 단위로 보험료를 부과하고 있다는 입장이다. 정산액이 발생하는 원인은 사업장이 직원의 월급 인상이나 호봉 승급 등 보수 변경 사항을 제때 공단에 신고하지 않기 때문이라는 취지다. 사업장에서 보수가 바뀔 때마다 지체없이 신고만 한다면 정산에 따른 추가 납부 부담을 근본적으로 해결할 수 있다는게 공단의 시각이다.



올해 추가로 내야 할 정산 보험료가 이달 보험료보다 많은 직장인은 사업장을 통해 신청하면 최대 12회까지 분할 납부가 가능하다. 나눠 낼 수 있다. 일시 납부를 원하거나 분할 횟수를 변경하고 싶은 가입자는 5월 11일까지 공단에 신청하면 된다.



박선영 기자 pomme@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 4월 1000만명 이상의 건강보험 직장가입자가 평균 22만원가량 추가 보험료를 낸 것으로 집계됐다.국민건강보험공단은 직장가입자 1671만명을 대상으로 2025년도 보수 변동 명세를 반영한 연말정산을 시행했다고 25일 밝혔다. 정산 결과 전체의 62%인 1035만명이 보수가 오른 만큼 보험료를 덜 낸 것으로 나타나, 1인당 평균 21만8574원을 추가로 납부하게 됐다. 반면 보수가 줄어든 355만명은 평균 11만5028원을 돌려받았다.매년 4월마다 반복되는 이른바 ‘건보료 폭탄’ 현상을 두고 제도 개선을 요구하는 목소리도 커지고 있다. 건강보험료 경우 실시간 소득에 맞춰 부과하는 것이 아닌, 사후 정산 방식을 적용하고 있기 때문이다. 일부 전문가들은 소득세를 낼 때 건보료도 실시간으로 연동해 부과한다면 소모적인 행정력 낭비와 국민의 심리적 저항을 동시에 줄일 수 있다고 지적했다.반면 건강보험공단은 직장인의 경우 현재도 소득세처럼 월 단위로 보험료를 부과하고 있다는 입장이다. 정산액이 발생하는 원인은 사업장이 직원의 월급 인상이나 호봉 승급 등 보수 변경 사항을 제때 공단에 신고하지 않기 때문이라는 취지다. 사업장에서 보수가 바뀔 때마다 지체없이 신고만 한다면 정산에 따른 추가 납부 부담을 근본적으로 해결할 수 있다는게 공단의 시각이다.올해 추가로 내야 할 정산 보험료가 이달 보험료보다 많은 직장인은 사업장을 통해 신청하면 최대 12회까지 분할 납부가 가능하다. 나눠 낼 수 있다. 일시 납부를 원하거나 분할 횟수를 변경하고 싶은 가입자는 5월 11일까지 공단에 신청하면 된다.박선영 기자 pomme@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지