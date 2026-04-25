울산 방어진 해상서 50대 모터보트 낚시객 실족…7분 만에 구조

“사람 없는 모터보트 떠돌고 있다” 신고

지난 19일 강원 강릉시 안목해변에서 관광객들이 모터보트를 타고 있다. 기사의 이해를 돕기 위한 사진. 연합뉴스

울산 앞바다에서 홀로 모터보트 낚시를 하다 바다에 빠진 50대 남성이 해경에 무사히 구조됐다.



25일 울산해양경찰서에 따르면 이날 오전 9시37분쯤 동구 방어진 상진항 앞 해상에서 “사람이 없는 모터보트가 혼자 떠돌고 있다”는 신고가 접수됐다.



방어진 파출소 대원들과 현장에 출동한 해경은 신고 약 7분 만에 해상에 떠 있던 50대 A씨를 발견해 구조했다. 구조 당시 A씨는 구명조끼를 착용하고 있었고, 현재 건강 상태는 나쁘지 않은 것으로 파악됐다.



해경은 A씨가 모터보트에서 낚시를 하던 중 중심을 잃고 바다에 빠진 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사 중이다.



박선영 기자 pomme@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 울산 앞바다에서 홀로 모터보트 낚시를 하다 바다에 빠진 50대 남성이 해경에 무사히 구조됐다.25일 울산해양경찰서에 따르면 이날 오전 9시37분쯤 동구 방어진 상진항 앞 해상에서 “사람이 없는 모터보트가 혼자 떠돌고 있다”는 신고가 접수됐다.방어진 파출소 대원들과 현장에 출동한 해경은 신고 약 7분 만에 해상에 떠 있던 50대 A씨를 발견해 구조했다. 구조 당시 A씨는 구명조끼를 착용하고 있었고, 현재 건강 상태는 나쁘지 않은 것으로 파악됐다.해경은 A씨가 모터보트에서 낚시를 하던 중 중심을 잃고 바다에 빠진 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사 중이다.박선영 기자 pomme@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지