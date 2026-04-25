[속보] ‘컷오프’ 이진숙 “대구시장 선거 출마 않겠다”
국민의힘 대구시장 후보 경선 과정에서 컷오프(공천 배제)된 이진숙 전 방송통신위원장이 25일 6·3 지방선거에서 대구시장 불출마를 선언했다.
이 전 방송통신위원장은 이날 국민의힘 대구시당 당사에서 기자회견을 열어 “오늘 저는 대구시장 예비후보라는 자리를 내려놓는다”며 “내일(26일) 국민의힘 대구시장 후보가 선출되면 그분이 민주당 후보를 이길 수 있도록 힘을 보태겠다. 대구를 무도한 민주당 정권으로부터 지켜내겠다”고 말했다.
그는 국민의힘 공천관리위원회의 컷오프 결정이 부당하다고 지적하고는 “탈당해 무소속으로 출마해서 시민들의 판단과 선택을 받겠다는 마음도 있었다”고 했다.
이어 “대구까지 좌파에게 넘어가면 대한민국이 어떻게 될 것인가. 보수의 붉은 심장이 파란색으로 물들고 자유민주주의 최후 보루가 사회주의 포퓰리즘에 장악된다면 대한민국은 어떻게 될 것인가 이런 우려가 저의 발목을 잡았다”고 밝혔다.
이 과정에서 이 전 위원장은 울먹이는 모습을 보이기도 했다.
이후 그는 국민의힘 대구시장 선거로 생길 수 있는 국회의원 보궐 선거 출마 의향이 있느냐는 질문을 받고는 “제 입장문에서 말씀드린 대로 대구를 자유민주주의 최후의 보루로 지키겠다는 그 마음밖에 없다”고 말을 아꼈다.
또 장동혁 당 대표나 다른 공관위원들과 만남이 더 있었느냐는 질문에는 “장 대표가 미국으로 떠나기 전 저를 만났고 최근에 만나서 대구 문제를 상의한 적이 있다”며 “자리에서 대구를 어떻게 지킬 것인가에 대한 논의가 있었고 또 공감대가 있었다”고 언급했다.
앞서 국민의힘 공천관리위원회는 지난달 22일 대구시장 유력 후보였던 주호영 의원과 이진숙 전 방송통신위원장을 컷오프했다.
주 의원과 이 전 위원장이 컷오프에 반발해 무소속 출마 가능성을 시사함에 따라 두 사람의 거취가 국민의힘 대구시장 선거에 큰 변수로 부상했다.
그러나 주 의원이 컷오프 효력정지 가처분 신청을 제기했다가 1심과 항소심에서 잇따라 기각되면서 지난 23일 대구시장 선거 출마 포기 의사를 밝힌 데 이어 이 전 위원장도 이날 불출마를 선언함에 따라 국민의힘 대구시장 선거를 둘러싼 내부 혼란은 일단락되는 분위기다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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