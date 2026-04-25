“알고도 눈 감았다” 비난에…올트먼, 캐나다 총격 사건 사과

“앞으로 비극 예방할 방법 찾을 것”

유사한 미 플로리다주 사건에서는 책임 부인

샘 올트먼 오픈 AI 최고경영자. 윤웅 기자

샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 캐나다 텀블러리지 총기 난사 사건과 관련해 2개월여 만에 공식 사과했다. 오픈AI는 용의자가 범행 수개월 전 챗GPT와 총격 관련 대화를 나눈 것을 인지했으나, 해당 내용을 사법당국에 알리지 않아 비난을 받아왔다.



24일(현지시간) 현지 매체와 데이비드 에비 브리티시컬럼비아(BC) 주지사 등에 따르면 올트먼 CEO는 서한을 통해 “지난해 6월 용의자의 계정을 정지시키면서 법 집행 기관에 알리지 않은 것을 깊이 사과한다”고 밝혔다.



그는 “자식을 잃는 것보다 더 끔찍한 일은 상상할 수조차 없다”며 “지역 사회가 겪은 돌이킬 수 없는 상실을 인정하기 위해 사과가 필요하다고 생각했다”고 전했다. 이어 “앞으로 이와 같은 비극을 예방할 방법을 찾겠다고 거듭 약속한다”고 강조했다.



지난 2월 캐나다 서부 브리티시컬럼비아주 학교에 총기 난사를 벌인 뒤 스스로 목숨을 끊은 용의자 제시 반 루트셀라는 사건 전 챗GPT와 총격 관련 대화를 주고받았다. 이 범행으로 어린이와 교사 등 총 8명이 사망했고, 25명이 부상을 입었다.



오픈AI는 당시 학대 감지 활동을 통해 반 루트셀라의 계정이 폭력 행위를 조장하고 있다고 판단, 계정 차단 조치를 취했다고 밝혔다. 하지만 실제 범행으로 이어질 가능성은 낮다고 판단해 경찰 신고는 하지 않았다.



사건 이후 오픈AI는 위험 대화 내용을 당국에 통보하는 정책을 강화했지만, 총격 과정에서 치명적인 뇌 손상을 입은 12세 여아의 가족은 “오픈AI의 안일한 대응이 비극을 막지 못했다”며 BC주 법원에 소송을 제기했다.



오픈AI는 미국 내에서도 유사한 사례로 수사를 받고 있다. 플로리다주 사법당국은 지난해 4월 플로리다주립대에서 벌어진 총기 난사 사건 피의자가 총격 당일 챗GPT와 대화를 통해 범행 관련 조언을 들은 것으로 보고 수사에 착수한 상태다.



오픈AI 대변인은 수사에 협조하고 있다면서도 챗GPT는 당시 대화에서 인터넷상의 공개 자료에서 널리 찾을 수 있는 정보를 바탕으로 답했을 뿐이라며 책임을 부인했다.



반면 제임스 우트마이어 플로리다주 법무장관은 “만약 화면 반대편에 (챗GPT가 아닌) 사람이 있었다면 살인 혐의로 기소했을 것이라는 게 검찰의 의견”이라고 말했다.



박선영 기자 pomme@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 캐나다 텀블러리지 총기 난사 사건과 관련해 2개월여 만에 공식 사과했다. 오픈AI는 용의자가 범행 수개월 전 챗GPT와 총격 관련 대화를 나눈 것을 인지했으나, 해당 내용을 사법당국에 알리지 않아 비난을 받아왔다.24일(현지시간) 현지 매체와 데이비드 에비 브리티시컬럼비아(BC) 주지사 등에 따르면 올트먼 CEO는 서한을 통해 “지난해 6월 용의자의 계정을 정지시키면서 법 집행 기관에 알리지 않은 것을 깊이 사과한다”고 밝혔다.그는 “자식을 잃는 것보다 더 끔찍한 일은 상상할 수조차 없다”며 “지역 사회가 겪은 돌이킬 수 없는 상실을 인정하기 위해 사과가 필요하다고 생각했다”고 전했다. 이어 “앞으로 이와 같은 비극을 예방할 방법을 찾겠다고 거듭 약속한다”고 강조했다.지난 2월 캐나다 서부 브리티시컬럼비아주 학교에 총기 난사를 벌인 뒤 스스로 목숨을 끊은 용의자 제시 반 루트셀라는 사건 전 챗GPT와 총격 관련 대화를어린이와 교사 등 총 8명이 사망했고, 25명이 부상을 입었다.오픈AI는 당시 학대 감지 활동을 통해 반 루트셀라의 계정이 폭력 행위를 조장하고 있다고 판단, 계정 차단 조치를 취했다고 밝혔다. 하지만 실제 범행으로 이어질 가능성은 낮다고 판단해 경찰 신고는 하지 않았다.사건 이후 오픈AI는 위험 대화 내용을 당국에 통보하는 정책을 강화했지만, 총격 과정에서 치명적인 뇌 손상을 입은 12세 여아의 가족은 “오픈AI의 안일한 대응이 비극을 막지 못했다”며 BC주 법원에 소송을 제기했다.오픈AI는 미국 내에서도 유사한 사례로 수사를 받고 있다. 플로리다주 사법당국은 지난해 4월 플로리다주립대에서 벌어진 총기 난사 사건 피의자가 총격 당일 챗GPT와 대화를 통해 범행 관련 조언을 들은 것으로 보고 수사에 착수한 상태다.오픈AI 대변인은 수사에 협조하고 있다면서도 챗GPT는 당시 대화에서 인터넷상의 공개 자료에서 널리 찾을 수 있는 정보를 바탕으로 답했을 뿐이라며 책임을 부인했다.반면 제임스 우트마이어 플로리다주 법무장관은 “만약 화면 반대편에 (챗GPT가 아닌) 사람이 있었다면 살인 혐의로 기소했을 것이라는 게 검찰의 의견”이라고 말했다.박선영 기자 pomme@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지