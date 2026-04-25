스페이스X는 머스크의 ‘돼지 저금통’…“수천억원 빌렸다 갚아”

비공개 기업 지위 활용…저금리로 자금 대출

테슬라·xAI 등 본인 소유 다른 회사에도 구제 금융

일론 머스크 스페이스X 최고경영자. 로이터연합뉴스

일론 머스크가 자신이 최고경영자(CEO)로 있는 항공우주 기업 스페이스X를 ‘개인 저금통’처럼 활용한 사실이 확인됐다.



미국 뉴욕타임스(NYT)는 24일(현지시각) 기업 내부 자료와 관계자 증언을 기반으로 분석한 결과 머스크가 2018년부터 2020년까지 총 세 차례에 걸쳐 스페이스X에서 5억 달러(약 7388억원)를 빌렸다고 보도했다.



머스크는 1~3% 사이 금리로 대출을 받은 것으로 드러났다. 당시 시중은행의 우대금리가 5% 수준이었던 것을 고려하면 훨씬 유리한 조건으로 돈을 빌린 셈이다. 담보는 스페이스X 주식이었으며, 상환 기간은 10년이었다.



NYT에 따르면 이 대출은 머스크를 위해 특별히 실행된 것으로, 승인 주체는 공개되지 않았다. 아울러 빌린 돈이 어디에 사용됐는지도 명시되지 않았다. 머스크는 2021년 말 대출금과 이자 1400만 달러를 상환한 것으로 나타났다.



머스크는 여기서 그치지 않고 테슬라와 태양에너지 회사 솔라시티, 인공지능(AI) 벤처 xAI 등 자신이 이끄는 다른 기업에서 현금이 부족할 때도 스페이스X에서 자금을 융통했다. NYT는 머스크의 이 같은 행보가 불투명한 비상장 기업 세계에서도 ‘이례적 수준’이라며 “머스크가 지난 20년간 스페이스X를 마치 돼지저금통처럼 사용해왔다”고 지적했다.



머스크는 2008년 금융위기 당시 테슬라가 재정 상태가 악화되자 스페이스X에서 2000만 달러를 조달했다. 2015년에는 부도 위험이 크다는 평가를 받은 솔라시티 회사채를 스페이스X가 매입하는 방식으로 2억5500만 달러를 투입했다. 가장 최근에는 스페이스X가 xAI를 인수한 사례가 있다.



NYT는 오는 6월 스페이스X 상장이 이뤄지면 이같은 관행은 더 이상 불가능할 것이라고 평가했다.



박선영 기자 pomme@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 일론 머스크가 자신이 최고경영자(CEO)로 있는 항공우주 기업 스페이스X를 ‘개인 저금통’처럼 활용한 사실이 확인됐다.미국 뉴욕타임스(NYT)는 24일(현지시각) 기업 내부 자료와 관계자 증언을 기반으로 분석한 결과 머스크가 2018년부터 2020년까지 총 세 차례에 걸쳐 스페이스X에서 5억 달러(약 7388억원)를 빌렸다고 보도했다.머스크는 1~3% 사이 금리로 대출을 받은 것으로 드러났다. 당시 시중은행의 우대금리가 5% 수준이었던 것을 고려하면 훨씬 유리한 조건으로 돈을 빌린 셈이다. 담보는 스페이스X 주식이었으며, 상환 기간은 10년이었다.NYT에 따르면 이 대출은 머스크를 위해 특별히 실행된 것으로, 승인 주체는 공개되지 않았다. 아울러 빌린 돈이 어디에 사용됐는지도 명시되지 않았다. 머스크는 2021년 말 대출금과 이자 1400만 달러를 상환한 것으로 나타났다.머스크는 여기서 그치지 않고 테슬라와 태양에너지 회사 솔라시티, 인공지능(AI) 벤처 xAI 등 자신이 이끄는 다른 기업에서 현금이 부족할 때도 스페이스X에서 자금을 융통했다. NYT는 머스크의 이 같은 행보가 불투명한 비상장 기업 세계에서도 ‘이례적 수준’이라며 “머스크가 지난 20년간 스페이스X를 마치 돼지저금통처럼 사용해왔다”고 지적했다.머스크는 2008년 금융위기 당시 테슬라가 재정 상태가 악화되자 스페이스X에서 2000만 달러를 조달했다. 2015년에는 부도 위험이 크다는 평가를 받은 솔라시티 회사채를 스페이스X가 매입하는 방식으로 2억5500만 달러를 투입했다. 가장 최근에는 스페이스X가 xAI를 인수한 사례가 있다.NYT는 오는 6월 스페이스X 상장이 이뤄지면 이같은 관행은 더 이상 불가능할 것이라고 평가했다.박선영 기자 pomme@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지