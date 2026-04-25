한국 연극의 현재를 보여주다…47회 서울연극제
5월 3일~6월 30일 대학로 등 서울 전역
공식선정작 8편과 자유경연작 29편 공연
매년 봄 한국 연극의 현재를 보여주는 서울연극제가 올해는 5월 3일~6월 30일 대학로 등 서울 전역에서 펼쳐진다. 1979년 시작돼 올해 47회째인 서울연극제는 공식선정작 8편과 자유경연작 29편이 관객을 만난다.
공식선정작은 총 87편의 작품 중 심사를 거쳐 선정된 7편과 지난해 서울연극제 자유경연작 대상작 1편이 이름을 올렸다. 창작집단 LAS의 ‘감정 연습’을 시작으로 래빗홀씨어터의 ‘은의 혀’, ‘극단 모시는사람들의 ‘춘섬이의 거짓말’, 극단 이야기가의 ‘에라, 모르겠다’, 제12언어연극스튜디오의 ‘화성에서의 나날’, 연우무대의 ‘잔류시민’, 창작집단 오늘도 봄의 ‘사소한 것들’, 극단 냇돌의 ‘당신은 아들을 모른다’가 공연된다. 이번 공식 선정작은 SF와 사회 고발, 노동과 인권, 돌봄과 연대, 그리고 인간의 삶과 관계 등 다양한 주제를 폭넓게 다루고 있다. 관객들은 오늘날 우리 사회와 인간관계에 대해 더욱 확장된 시각을 경험할 수 있다.
또 자유경연작은 극단 등 단체의 신청을 받은 뒤 자격조건 등을 확인한 뒤 결정한다. 올해는 29편이 선정됐다. 최우수 자유경연작 작품에는 제48회 서울연극제 공식선정작으로 참여할 기회가 주어진다.
장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr
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