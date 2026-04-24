경찰, ‘이재명 조폭 연루’ 제기한 조폭 무고 혐의 수사
경찰이 2022년 대선 당시 후보였던 이재명 대통령의 ‘조직폭력배 연루설’을 제기한 국제마피아파 행동대원 박철민씨에 대해 무고 혐의로 수사에 착수했다.
경기남부경찰청은 이 대통령 등을 허위로 고발한 혐의로 박씨를 수사하고 있다고 24일 밝혔다. 박씨는 2021년 경기도지사였던 이 대통령과 국제마피아파 출신 이준석 전 코마트레이드 대표, ‘파타야 살인사건’ 주범 김모씨 등 7명이 밀접한 관계라며 관련 사실을 수원지검에 고발했다. 수원지검은 이 사건을 경기남부경찰청으로 이첩했다.
경찰은 수사를 통해 박씨의 주장이 사실이 아니라고 결론 내렸다. 또 박씨에게 무고 혐의를 적용할 수 있다고 봤다. 무고 수사는 박씨와 함께 이 대통령의 조폭 연루설을 제기한 장영하 변호사에게 적용된 공직선거법상 허위 사실 공표죄가 지난달 12일 대법원에서 최종 확정되며 본격화됐다.
앞서 장 변호사는 2021년 10월 기자회견에서 박씨의 주장을 근거로 “(이 대통령이) 성남시장 재직 중 국제마피아파에 특혜를 주는 대가로 20억원을 받았다”고 주장했다. 이 때문에 공직선거법상 허위 사실 공표 혐의로 기소됐다. 징역 1년에 집행유예 2년을 확정받았다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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