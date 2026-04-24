최현덕, 민주당 남양주시장 후보 확정
최현덕 더불어민주당 남양주시장 예비후보가 치열한 경선 끝에 최종 후보로 확정됐다.
더불어민주당 경기도당 공직선거후보자추천관리위원회는 24일 남양주시장 후보로 최현덕 예비후보를 확정했다고 밝혔다. 최 후보는 지난 23일부터 이틀간 진행된 경선에서 김한정 예비후보를 꺾고 최종 후보로 선출됐다.
최 후보는 후보 확정 직후 “이번 승리는 개인이 아닌 남양주의 대전환을 바라는 시민과 당원들의 선택”이라며 “이제는 경쟁을 넘어 하나로 뭉쳐 본선 승리를 이루겠다”고 밝혔다. 이어 “치열한 경선은 승리를 위한 동력이 될 것”이라며 통합과 결집을 강조했다.
경선 과정에서 경쟁했던 이원호, 윤용수, 김지훈, 김한정, 백주선 후보들에 대해서도 감사의 뜻을 전했다. 그는 “각 후보가 제시한 비전과 정책을 모두 담아 ‘완전체 원팀’으로 승리하겠다”며 통합 선거대책위원회 구성을 예고했다.
행정고시 출신인 최 후보는 경기도 경제실장과 남양주 부시장을 지낸 행정 전문가로 평가된다. 최 후보는 “남양주를 100만 특례시를 넘어 경기도 경제 중심지로 도약시키겠다”며 “행정 경험과 통합된 역량을 바탕으로 시민이 체감하는 변화를 만들겠다”고 밝혔다.
최 후보는 조속한 시일 내 통합 선대위를 구성하고 본격적인 본선 선거운동에 돌입할 계획이다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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