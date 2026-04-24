최현덕, 민주당 남양주시장 후보 확정

(왼쪽부터)김지훈 전 예비후보, 최현덕 후보, 최현덕 후보 배우자, 이원호 전 예비후보. 최현덕 캠프 제공

행정고시 출신인 최 후보는 경기도 경제실장과 남양주 부시장을 지낸 행정 전문가로 평가된다. 최 후보는 “남양주를 100만 특례시를 넘어 경기도 경제 중심지로 도약시키겠다”며 “행정 경험과 통합된 역량을 바탕으로 시민이 체감하는 변화를 만들겠다”고 밝혔다.