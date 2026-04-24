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“이란 외무, 이르면 오늘 파키스탄 도착” 2차 회담 열리나

입력:2026-04-24 21:32
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아바스 아라그치 이란 외무장관이 주말 새 파키스탄에 도착할 예정이라는 외신 보도가 나왔다.

24일(현지시간) 로이터·AP 통신 등에 따르면 아라그치 장관은 소규모 수행단을 대동하고 이르면 이날 밤 중재국 파키스탄의 수도 이슬라마바드에 도착할 예정이다.

로이터는 정부 소식통을 인용해 미국과의 2차 종전 회담이 진행될 공산이 크며, 미국 측 보안 팀이 이미 이슬라마바드에 와 있다고 보도했다.

AP통신 역시 익명을 요구한 파키스탄 관계자 2명을 인용해 아라그치 장관이 이번 주말까지 파키스탄을 방문, 미국과 회담을 할 전망이라고 전했다.

미국과 이란 간의 2차 종전 회담은 당초 지난 22일 열릴 예정이었으나 이란 측 불참으로 불발됐다. 파키스탄은 이후로도 협상 재개를 위해 양국과 지속적으로 접촉해온 것으로 알려졌다.

송경모 기자 ssong@kmib.co.kr

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