‘이태원 참사’ 당시 용산소방서장, 법정으로… “사고 위험성 인식”
이태원 참사 당시 현장 구조 책임자였던 최성범 전 용산소방서장이 불구속 상태에서 재판에 넘겨졌다. 앞서 검찰은 최 전 서장을 불기소 처분했는데, 10·29 이태원 참사 진상규명과 재발 방지를 위한 특별조사위원회(특조위)의 수사 의뢰에 따라 재수사한 결과 기소로 방향을 바꾼 것이다.
서울서부지검 이태원참사 진상규명을 위한 검·경 합동수사팀은 24일 최 전 서장을 업무상 과실치사상 혐의로 불구속 기소했다고 밝혔다. 합동수사팀은 지난 11일 서울소방학교 교육훈련과장으로 근무 중인 최 전 서장에 대해 업무상과실치사 혐의로 수사 개시를 통보했다. 특조위가 지난 1월 최 전 서장과 이봉학 당시 현장 지휘팀장에 대한 재수사를 요청한 데 따른 것이다. 서울서부지검은 2024년 최 전 서장과 이 전 팀장을 업무상 과실치사상 혐의로 수사한 뒤 불기소 결정을 내린 바 있다.
합동수사팀은 최 전 서장이 참사가 발생하기 전 인파가 집중되면서 사고가 발생할 위험성을 충분히 인식할 수 있었는데도 아무런 조처를 하지 않았다고 판단했다. 참사 발생 이후 피해자들에 대한 구조 등 대응 조치도 적시에 취하지 않은 것으로 봤다. 다만 합동수사팀은 이 전 팀장의 업무상 과실치사상 혐의는 불기소 처분했다.
앞서 특조위는 지난 1월 “적절한 지휘와 중증도 분류, 이송 체계가 작동했다면 사망 결과를 경감할 가능성이 있었다”며 최 전 서장과 이 전 팀장에 대한 수사요청서를 의결했다. 특조위는 직권조사를 통해 새롭게 확보한 무전 녹취, 상황일지, CCTV영상, 전문가 의견, 최 전 서장 대면조사 내용 등을 분석해 “재난 상황에서 의무를 적절히 이행했는지 형사적 판단이 필요하다”고 했다.
합동수사팀은 “향후 재판 과정에서 죄에 상응하는 형이 선고될 수 있도록 공소유지에 만전을 기하고 수사 중인 다른 사건에 대해서도 엄정하게 수사하겠다”고 밝혔다.
구자창 기자 critic@kmib.co.kr
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