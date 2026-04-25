“평생 고생했는데 보호소행?” 논란의 은퇴군견 입소, 그 후 [개st하우스]

은퇴 군견은 왜 유기견보호소로 갔나…이유를 물어봤습니다

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매년 육군 군견훈련소에는 은퇴군견 20여 마리가 입소한다. 입양 경로를 다각화하기 위해 국내 최대 동물복지시설인 경기도 반려마루가 은퇴군견의 입양을 돕고 있다. 전병준 기자

“군견을 유기견 시설에 밀어 넣었다는 오해가 있었는데요, 이곳 반려마루는 국내 최고 수준의 복지시설입니다. 축구장 20개 넓이의 산책로에서 마음껏 뛰놀고 전문적인 돌봄을 받으며 은퇴 군견들은 아주 잘 지내고 있습니다. 최근 입소한 4마리 중 3마리가 성공적으로 입양되었고, 비워진 견사에는 또 다른 은퇴 군견이 들어와 새로운 희망을 이어가고 있습니다.”

- 권지현 반려마루 동물관리팀장

후배 은퇴견들에게도 입양 기회가 이어졌다는 겁니다.

예랑이에 이어

2기 염토와 키위 역시 입소 2개월 만에 새 가족을 찾아 떠나게 된 거죠.

박현종 반려마루 센터장은 “

군견훈련소의 노력만으로는 매년 발생하는 20여 마리의 은퇴견을 모두 감당하기 벅찬 상황”이라며 “새로 입소한 담비와 담보가 하루빨리 좋은 가족을 만날 수 있도록 반려마루도 모든 역량을 다해 도울 것”이라고 말했습니다.

“안락사하지 않아요” 은퇴군견 받아준 No Kill 보호소



공놀이 60번은 거뜬, 입양준비 마친 은퇴군견



경기도 여주 반려마루에서 만난 은퇴군견 담비와 담보 모습. 전병준 기자

강철 체력을 자랑하는 담보와 사람을 좋아하는 애교쟁이 담비의 모습. 전병준 기자

“마지막 임무는 행복한 견생”



반려마루에 입소한 지 어느덧 2개월. 담비와 담보는 행복한 은퇴견의 삶을 만끽하고 있습니다. 국민의 안전을 위해 헌신했던 지난 8년의 세월을 생각하면 당연히 누려야 할 보답일지도 모릅니다.

가장 가까이서 돌보는 관리사들도 한마음으로 입양을 응원하고 있습니다. 담비와 담보의 담당자인 조유진 관리사는 “너무 빨리 입양 가면 슬플 것 같다”며 “그래도 신나게 뛰어놀아 줄 수 있는 좋은 보호자를 만났으면 좋겠다”고 말했습니다.



■ 듬직한 은퇴군견, 담비&담보의 가족을 모집합니다

- 8살 말리노이즈 (중성화 암컷, 24㎏)

- 사람을 잘 따르며, 담비는 간식과 교감 / 담보는 장난감을 선호함

- 하루 1시간씩 산책 및 놀이 권장



■ 입양을 희망하는 분은 아래 연락처로 문의해주세요

➡️경기도 반려마루: 010-7219-1800



■ 담비와 담보는 개st하우스에 출연한 176,177번째 견공입니다(120마리 입양 완료)

-입양자에게는 반려동물 사료 브랜드 로얄캐닌이 동물의 나이, 크기, 생활습관에 맞는 ‘영양 맞춤사료’ 1년치(12포)를 후원합니다.



