말레이서 납치됐던 한국인 구조…납치범도 전원 한국인
말레이시아에서 납치됐던 40대 한국인이 나흘 만에 구조됐다. 납치범 일당도 함께 검거됐는데, 전원 한국인으로 드러났다.
24일 외교부에 따르면 말레이시아 쿠알라룸푸르에 거주하던 40대 한국인 남성 A씨는 지난 17일 쿠알라룸푸르에서 1시간가량 떨어진 지역에서 납치됐다 21일 말레이시아 당국에 구조됐다.
현지 당국에 검거된 납치범 3명은 모두 한국인으로 드러났다. 말레이시아에서 한국인 납치 사건이 발생한 것은 이번이 처음이다.
A씨 피랍은 사건 발생 당일인 17일 배우자가 영사안전콜센터에 신고하면서 알려졌다. 신고를 접수한 외교부는 본부와 공관 간 상황점검 회의를 열고 재외국민보호대책본부를 설치, 현지 공관 및 말레이시아 관계 당국과 소통하며 대응했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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