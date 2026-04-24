트럼프 초조함 드러났나…하루 30건 이상 트루스소셜에 ‘엇갈린 메시지’ 게시

하루 종일 SNS에 매달린 트럼프, 즉각 반응 쏟아냈지만 메시지는 ‘오락가락’

도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(현지시가) 워싱턴DC 백악관 집무실(오벌 오피스)에서 언론과 대화하고 있는 모습. UPI연합뉴스

미국과 이란의 종전 협상이 난항을 겪는 가운데 도널드 트럼프 대통령이 하루 동안 쏟아낸 상반된 메시지와 과도한 온라인 발언이 협상 신뢰도를 떨어뜨리고 있다는 지적이 나온다. 군사적 압박과 협상 의지를 동시에 강조하는 발언이 짧은 시간에 반복되면서 정책 방향의 일관성이 결여됐다는 것이다.



트럼프 대통령은 23일 오전 8시 45분(현지시간) “해군에게 호르무즈 해협에 기뢰를 설치하는 모든 배를, 아무리 작은 배라도 즉시 격침시키라고 명령했다”고 밝히며 강경 대응을 시사했다. 이후 그는 만 하루도 채 되지 않아 30건이 넘는 게시물을 트루스소셜에 올렸다. 격침 명령 게시 30분 뒤에는 “호르무즈 해협을 완전히 통제하고 있다. 미 해군의 승인 없이는 어떤 선박도 출입할 수 없다”고 주장하며 “이란이 협상에 나설 때까지 해협은 철저히 봉쇄될 것”이라고 압박했다.



그러나 약 10분 뒤에는 “트럼프는 이란으로부터 원하는 것을 얻기 위해 협상이 필요하지 않다”는 내용의 칼럼을 공유하며 “맞는 말입니다”라고 적어, 앞선 협상 압박과는 배치되는 행보를 보였다.



게시물에는 국내 정치 메시지도 뒤섞였다. 민주당 척 슈머 상원 원내대표를 겨냥해 “징징대는 척 슈머가 국경순찰대나 ICE(이민세관집행국)를 아무도 존중하지 않는다고 말했다”며 “가장 터무니없고 비애국적이며 위험한 발언”이라고 비난했다. 또한 CNN과 뉴욕타임스를 ‘가짜 뉴스’라고 규정하며 공격을 이어갔다.



반면 트럼프 대통령은 백악관에서 열린 의료비 절감 행사에서는 “나는 훌륭한 합의를 하고 싶다”는 유화적 메시지를 내놓는 동시에 “핵무기를 가진 미치광이들로부터 우리나라와 전 세계가 안전해지는 합의를 원한다”는 원색적인 발언을 쏟아냈다. 또 “그들이 핵무기를 가질 기회조차 없게 하고 싶다”고 말해 협상 의지를 다시금 강조했다.



트럼프 대통령은 “나는 시간이 많지만 이란은 그렇지 않다. 시간이 촉박하다”고 언급하며 압박 수위를 높였으나 정작 협상 접근 방식에 대해서는 명확한 방향성을 제시하지 못하고 있다. 특히 자정 이후에는 코미디언에 대한 찬사나 보험사 조치 자랑, 필리버스터 규칙 개정 요구 등 지극히 국내 정치적인 현안과 개인적 소회 등을 연이어 게시해 혼선을 키웠다.



주요 외신들 트럼프 대통령의 발언을 “점점 더 오락가락하고 있다”거나 “일관성이 부족하다”고 평가하며 협상 의도를 둘러싼 해석이 엇갈리고 있다고 전했다. 이에 대해 채텀하우스 소속 외교 전문가 레슬리 빈자무리는 “트럼프 대통령은 이 상황을 ‘승리’로 포장하고 싶어 하지만 현재로서는 그렇게 보이게 할 방법을 찾는 데 고군분투하고 있다”고 진단했다.



천금주 기자 juju79@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 미국과 이란의 종전 협상이 난항을 겪는 가운데 도널드 트럼프 대통령이 하루 동안 쏟아낸 상반된 메시지와 과도한 온라인 발언이 협상 신뢰도를 떨어뜨리고 있다는 지적이 나온다. 군사적 압박과 협상 의지를 동시에 강조하는 발언이 짧은 시간에 반복되면서 정책 방향의 일관성이 결여됐다는 것이다.트럼프 대통령은 23일 오전 8시 45분(현지시간) “해군에게 호르무즈 해협에 기뢰를 설치하는 모든 배를, 아무리 작은 배라도 즉시 격침시키라고 명령했다”고 밝히며 강경 대응을 시사했다. 이후 그는 만 하루도 채 되지 않아 30건이 넘는 게시물을 트루스소셜에 올렸다. 격침 명령 게시 30분 뒤에는 “호르무즈 해협을 완전히 통제하고 있다. 미 해군의 승인 없이는 어떤 선박도 출입할 수 없다”고 주장하며 “이란이 협상에 나설 때까지 해협은 철저히 봉쇄될 것”이라고 압박했다.그러나 약 10분 뒤에는 “트럼프는 이란으로부터 원하는 것을 얻기 위해 협상이 필요하지 않다”는 내용의 칼럼을 공유하며 “맞는 말입니다”라고 적어, 앞선 협상 압박과는 배치되는 행보를 보였다.게시물에는 국내 정치 메시지도 뒤섞였다. 민주당 척 슈머 상원 원내대표를 겨냥해 “징징대는 척 슈머가 국경순찰대나 ICE(이민세관집행국)를 아무도 존중하지 않는다고 말했다”며 “가장 터무니없고 비애국적이며 위험한 발언”이라고 비난했다. 또한 CNN과 뉴욕타임스를 ‘가짜 뉴스’라고 규정하며 공격을 이어갔다.반면 트럼프 대통령은 백악관에서 열린 의료비 절감 행사에서는 “나는 훌륭한 합의를 하고 싶다”는 유화적 메시지를 내놓는 동시에 “핵무기를 가진 미치광이들로부터 우리나라와 전 세계가 안전해지는 합의를 원한다”는 원색적인 발언을 쏟아냈다. 또 “그들이 핵무기를 가질 기회조차 없게 하고 싶다”고 말해 협상 의지를 다시금 강조했다.트럼프 대통령은 “나는 시간이 많지만 이란은 그렇지 않다. 시간이 촉박하다”고 언급하며 압박 수위를 높였으나 정작 협상 접근 방식에 대해서는 명확한 방향성을 제시하지 못하고 있다. 특히 자정 이후에는 코미디언에 대한 찬사나 보험사 조치 자랑, 필리버스터 규칙 개정 요구 등 지극히 국내 정치적인 현안과 개인적 소회 등을 연이어 게시해 혼선을 키웠다.주요 외신들 트럼프 대통령의 발언을 “점점 더 오락가락하고 있다”거나 “일관성이 부족하다”고 평가하며 협상 의도를 둘러싼 해석이 엇갈리고 있다고 전했다. 이에 대해 채텀하우스 소속 외교 전문가 레슬리 빈자무리는 “트럼프 대통령은 이 상황을 ‘승리’로 포장하고 싶어 하지만 현재로서는 그렇게 보이게 할 방법을 찾는 데 고군분투하고 있다”고 진단했다.천금주 기자 juju79@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지