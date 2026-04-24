추미애 “경기도 반도체 벨트 세계 최고 메가클러스터 완성할 것”
더불어민주당 추미애 경기도지사 후보는 24일 평택과 용인 반도체 현장을 잇달아 방문해 “수원·용인·화성·성남·안성·평택·오산·이천을 잇는 메가 반도체 클러스터를 세계 최고 수준으로 완성하겠다”고 말했다.
그는 이날 삼성전자 평택캠퍼스를 방문한 자리에서 “경기도 반도체 벨트는 대한민국 산업의 핵심축”이라며 “속도와 추진력으로 반드시 세계 최고의 반도체 클러스터를 완성하겠다”고 강조했다.
추 후보는 또 “네덜란드 반도체 장비 기업 ASML은 화성 동탄에 제조기지를 설립하고 미국 반도체 장비 기업 어플라이드 머티어리얼즈는 오산에 연구개발(R&D) 센터를 준비하는 등 글로벌 기업들의 투자가 이어지고 있다”며 “평택을 중심축으로 한 산업 생태계 고도화를 추진하겠다”고 밝혔다.
추 후보는 평택 일정을 마친 뒤 용인 첨단시스템반도체 국가산단 부지와 SK하이닉스 클러스터 공사 현장도 잇달아 방문했다. 용인 LH 국가산업단지 현장에서는 적기 착공과 계획대로의 완공을 재차 강조했다. LH 사장 공백에 따른 지연 우려에 대해서는 국토교통부와의 협력을 통해 신속히 추진하겠다고 강조했다.
SK하이닉스 용인 현장에서는 민간 투자와 공공 인프라가 결합한 초대형 반도체 생태계 구축 필요성을 강조하며 경기도 반도체 클러스터가 하나의 초광역 산업벨트로 완성돼야 한다고 말했다. 추 후보는 “경기도 반도체 클러스터는 대한민국 경제의 미래를 결정짓는 핵심 과제”라며 “속도와 추진력으로 반드시 세계 최고의 반도체 클러스터를 완성하겠다”고 했다.
차민주 기자 lali@kmib.co.kr
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