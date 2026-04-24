“타카시, 타카시” 헵번 닮은 여학생이 다가왔다… 中미인계에 흔들리는 日[이세계도쿄]

전 日자위대 장성 “中 포섭 작전 의심”

20년 전 하버드 객원연구원 시절 일화

귀국 직전 집중 접촉… 부친은 中장성

상하이 외교관, 정보 요구·협박에 자살

中정보기관, 노래방 여성 이용해 약점

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전 일본 육상자위대 최고위급 장성이 미국에서 연수하던 중 중국 측 공작으로 추정되는 미인계의 표적이 됐다고 회고했다.

중국이 일본 외교가와 자위대 주변에 여성 간첩을 배치해 군사 정보를 빼내고 있다는 경고는 전부터 제기돼 왔다. ‘작업’에 걸린

말없던 여학생의 돌변



한 영어 수업에서 20대 후반 중국인 여성 유학생이 자신에게 부자

연스러운 관심을 보이기 시작했다고 그는 설명했다.

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말을 걸어도 짧은 답만 돌아왔다고 한다.

연구실까지 찾아온 케이 티



일본 귀국을 앞둔 시점에 여러 차례 공격적으로 접촉을 시도했다고 한다.

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위험을 느낀 그는 곧바로 방어 태세에 돌입했다.

연구실

이성과 직감 모두 경고음을 울리고 있었다”며

“정황을 종합해 보면 분명 중국식 포섭 작전의 초기 접촉이었다”고 주장했다.

“정보 안 주면 관계 폭로”



일본 총영사관에서는 46세 남성 영사가 자살했다. 그가 아내 앞으로 남긴 유서에는

상하이 총영사관에서

통신 업무를 담당하고 있었다.

그는 외교관들의 이름과 암호화된 기밀 문서를 일본으로 운송하는 항공편 정보 등을 제공하라는 압박을 받았다고 밝혔다.

일본 정부는 유가족이 원치 않는다는 이유로 함구하고 있었다.

중국 정부에 공식 항의했다. 사건 직후 두 차례, 보도 후인 이달 두 차례 항의했다고 당시 교도통신은 전했다.

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관방장관이던 아베 신조 전 총리는 “

영사를 협박하거나 강요하려 시도하는 것은 국제조약 위반”이라고 비판했다.

총영사관 내부 정보를 요구한 것으로 전해졌다.

“

일본인이 가장 많이 거주하는 상하이에는 정보기관과 연계된 일본인 대상 가라오케 클럽이 다수 존재한다”며 “‘가구야히메’도 그중 하나였다”고 설명했다.

가구야히메 만나러 무단 출국



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이 해조는 1년 2개월간 8차례에 걸쳐 모두 71일간 상하이를 방문했다. ‘가구야히메’에서 친해진 여성과 만나기 위해서였다고 한다.

그는 같은 해 2월 반출이 금지된 내부 자료를 부대 내 숙소에 보관하고 있던 사실이 적발돼 구두 주의를 받기도 했다. 해상자위대는 “조사 결과 내부 자료를 해외로 반출하거나 정보를 유출한 사실은 없다”고 발표했다.

경찰 당국에 따르면 이 해조는 약 350만엔의 현금을 여성에게 송금하는 등 ‘금전 지원’을 하고 있었다”며 두 사람이 밀접한 관계였다고 전했다.

앞선 영사의 사례를 고려하면 중국 정보기관이 이 여성을 통해 해조에게 접근했을 가능성을 배제할 수 없다는 게 일본 측 판단이다.

성매매업소 잠입 지시도



그가 만난 여성은 키 170㎝에 모델 같은 체형이었다고 한다.

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임무에 대해서는 절대로 다른 사람에게 말하지 말라고 당부했다.

여러 남성이 차례로 말을 걸어왔다.

일본에서 일어나는 현상들은 익숙해 보이면서도 때로는 이세계(異世界)처럼 생소하게 다가옵니다. ‘이세계도쿄’는 그 심장부 도쿄를 중심으로 사회 곳곳에서 포착되는 특이 현상과 이면을 들여다보는 코너입니다. 익숙한 풍경 뒤에 숨은 낯선 이야기를 따라갑니다.