우리투자證, 1조원 규모 유증 추진… “종투사·ROE10% 핵심 발판”

수수료와 고객 예탁자산 증가 등이 실적 성장을 이끈것으로 분석된다. 영업이익은 전년 동기 대비 1600% 증가한 166억원을 기록했다.

우리투자증권이 1조원 규모 유상증자를 추진한다. 증자가 완료되면 우투증권의 자본총액은 2조2000천억원으로 늘어나 자본 규모 기준 업계 11위에 오르게 된다.24일 우리투자증권은 이사회를 열고 1조원 규모의 유증을 결의했다고 밝혔다. 우투증권은 “이번 유상증자는 2024년 8월 출범 당시 선포한 ‘2030년 종합금융투자사업자(종투사) 도약 및 자기자본이익률(ROE) 10% 달성’이라는 목표를 실현하기 위한 핵심 발판이 될 전망”이라고 말했다.추가 확보된 자본을 바탕으로 대형 딜(Deal) 수행 능력을 강화하고, 인수·주선 등 적극적인 기업금융(IB) 영업을 통해 비이자 중심의 견고한 수익구조를 구축할 계획이라는게 회사측 설명이다.우투증권은 올해 1분기 순이익은 140억원으로 지난해 같은 기간(10억원)보다 1300$ 증가했다. IB관련이광수 기자 gs@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지