[속보] 檢, 방시혁 구속영장 반려… 보완수사 요구
검찰이 기업공개(IPO) 전 투자자들을 속여 지분을 팔게 한 의혹을 받는 방시혁 하이브 의장의 구속영장을 반려했다. 구속 사유가 충분히 소명되지 않아 보완이 필요하다는 취지다.
서울남부지검 금융·증권범죄합동수사부는 서울경찰청이 2600억원대 사기적 부정거래(자본시장법 위반) 혐의로 신청한 방 의장의 구속영장에 대해 보완수사를 요구했다고 24일 밝혔다. 남부지검은 “현 단계에서 구속을 필요로 하는 사유 등에 대한 소명이 부족하다고 판단했다”고 설명했다.
방 의장은 2019년 주식시장 상장 계획이 없다며 하이브 투자자들을 속여 자신과 연관된 사모펀드에 지분을 매각하게 한 다음 하이브를 상장한 혐의를 받는다. 경찰은 방 의장이 사모펀드와 체결한 비공개 계약에 따라 상장 후 매각 차익의 30%를 받아 1900억원대 부당이익을 챙긴 것으로 보고 있다.
앞서 경찰은 2024년 말 방 의장의 의혹에 관한 첩보를 입수하고 내사에 착수했다. 이후 한국거래소와 하이브에 대한 압수수색으로 자료를 확보했고, 지난해 8월에는 방 의장 등에 대해 출국금지 조처했다. 경찰은 지난 21일 방 의장에 대해 구속영장을 신청했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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