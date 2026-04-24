與 “국힘, 정치검찰 비호 중단하라”…경찰 인사 왜곡 공세 반박
더불어민주당은 24일 국민의힘을 향해 검찰·경찰 인사와 감찰을 둘러싼 공세를 ‘사실 왜곡’이라며 반박했다. 김한나 민주당 대변인은 이날 서면브리핑을 통해 최근 논란이 된 경찰 총경 인사와 검찰 감찰 지시 등을 반박하며 “정치검찰 비호를 중단하라”고 촉구했다.
김 대변인은 “국민의힘이 또다시 사실관계를 비틀어 이재명 정부의 정상적인 인사와 감찰 절차를 ‘수사기관 길들이기’로 매도했다”며 “정치검찰을 지키기 위한 눈물겨운 노력이 애잔할 따름”이라고 밝혔다. 이어 경찰 총경 인사를 두고는 “특진 매수로 몰아간 것은 대한민국 경찰에 대한 모독 수준”이라며 “이번 총경 승진 인원은 102명으로 지난해 104명보다 적고, 일선 경찰서 소속 승진자가 25명으로 지난해 13명의 약 두 배로, 지역 치안과 현장형 인사에 방점이 찍힌 민생친화적 인사였다”고 강조했다.
그러면서 “이를 두고 ‘정권의 충견’ 운운하는 것은 정치검찰 비호를 위한 의도적인 경찰 모욕”이라며 “총경 특별승진제도 역시 현재 결정되지 않은 제도인데, 경찰 전체를 정권의 사병으로 만든다는 식으로 몰아가는 것은 제 발 저린 국민의힘과 정치검찰의 카르텔 공생관계를 빗댄 잘못된 선동에 불과하다”고 비판했다.
검찰 감찰 논란과 관련해서는 수원지검 검사들의 집단 퇴정을 언급하며 “감찰 지시는 정당한 감독 권한인데 국민의힘은 핵심을 흐리고 있다”고 주장했다. 김 대변인은 “이재명 정부는 검찰과 경찰 모두를 국민 앞에 책임지는 공적 기관으로 제자리를 찾도록 노력하고 있다”며 “국민의힘은 법정 질서와 공권력의 민주적 통제라는 기본 원칙부터 돌아봐야 한다”고 밝혔다.
윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr
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