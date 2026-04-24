與 “국힘, 정치검찰 비호 중단하라”…경찰 인사 왜곡 공세 반박

김한나 더불어민주당 대변인. 연합뉴스

“이재명 정부는 검찰과 경찰 모두를 국민 앞에 책임지는 공적 기관으로 제자리를 찾도록 노력하고 있다”며 “국민의힘은 법정 질서와 공권력의 민주적 통제라는 기본 원칙부터 돌아봐야 한다”고 밝혔다.