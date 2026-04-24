김상환 “재판소원, 모든 법조인에게 헌법 성찰 요구해”
김상환 헌법재판소장이 24일 ‘법의 날’ 기념식에서 최근 도입된 재판소원 제도와 관련해 “모든 법조인에게 헌법의 최고 규범성을 인식하고 판단을 성찰할 것을 요구하는 제도”라고 밝혔다.
김 소장은 이날 서초구 엘타워에서 열린 기념식에 참석해 이같이 밝힌 뒤 “헌재의 책임 또한 그만큼 무거워졌다”고 말했다.
그는 “헌법재판을 통해 국가 권력이 헌법 테두리를 벗어나지 않도록 끊임없이 경계하고, 국민의 기본권이 침해된 경우 이를 바로잡아 헌정질서를 본래의 위치로 회복하는 것이 헌재에 부여된 본질적 사명”이라고 강조한 뒤 “앞으로도 국민의 기본권을 더욱 두텁게 보호하고 헌정질서를 확립하는 데 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.
조희대 대법원장은 축사를 통해 “법의 지배가 온전히 구현되려면 법의 제정과 개정, 적용과 집행, 해석과 판단의 모든 과정에서 국민의 자유와 권리가 실질적으로 보장되고 평등과 정의가 구체적으로 실현된다는 국민의 확고한 신뢰가 뒷받침돼야 한다”고 말했다.
조 대법원장은 이어 “법조인들이 앞장서 법을 존중하고 각자의 소임을 충실히 수행하고 있는지 끊임없이 성찰해야 한다”며 “형식적 합법성에 머무는 법치주의나 법률 만능주의로 흐르지 않도록 경계해야 한다”고 말했다.
조 대법원장은 “사법부는 실질적 법치주의 구현이라는 중대한 책무를 인식하고, 법이 정의를 수호하는 울타리가 되도록 노력하겠다”고 덧붙였다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
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