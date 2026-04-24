코스닥, ‘닷컴버블’ 이후 26년만에 1200선 돌파 마감
사상 최고치를 경신해온 코스피에 비교해 상대적으로 부진한 수익률을 냈던 코스닥이 ‘닷컴버블’ 이후 약 26년 만에 1200선을 돌파해 마감했다.
24일 한국거래소에 따르면 이날 코스닥은 전 거래일보다 29.53포인트(2.51%) 상승한 1203.84에 거래를 마쳤다. 코스닥이 1200선을 돌파해 마감한 것은 ‘닷컴버블’ 시절인 2000년 8월 4일(1238.80)이후 25년 8개월 만이다.
코스닥은 닷컴버블 붕괴 직전인 2000년 3월에는 장중 2900선에 거래되기도 했지만 그 이후 1200선을 넘어서지 못했다.
이날 알테오젠(3.22%)과 삼천당제약(8.29%) 에이비엘바이오(2.42%) 펩트론(10.08%) 등 코스닥 시총 상위 바이오 종목이 상승하며 지수 상승을 이끌었다. 이 밖에도 고영(29.95%) 대주전자재료(29.65%) 아주IB투자(28.31%) SFA반도체(22.18%) 등 반도체 소부장과 스페이스X 관련주가 크게 올랐다.
외국인과 기관의 동반 매수가 코스닥을 상승으로 이끌었다. 외국인은 바이오 업종을 중심으로 7372억원을, 기관은 1878억원을 각각 순매수했다. 개인은 9016억원 순매도했다.
이날 코스피는 중동 긴장이 다시 고조되면서 전 거래일보다 0.18포인트(0.00%) 내린 6475.63에 거래를 마쳤다. 이재원 유안타증권 연구원은 “코스피 지수는 이날 쉬어갔지만, 상승 종목수는 622개, 하락 종목수는 237개로 상승 종목이 대다수”라며 “하락은 대형주가 주도한 것이다”고 설명했다.
실제로 삼성전자(-2.23％)와 SK하이닉스(-0.24%) 등 반도체 대형주 실적 발표 이후 차익실현 욕구가 커진 것도 상승을 가로막은 요인으로 분석된다.
원·달러 환율은 전 거래일보다 3.5원 오른 1484.5원에 주간거래를 마감했다.
이광수 기자 gs@kmib.co.kr
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