꽃으로 잇는 과거·현재·미래…2026고양국제꽃박람회 개막
2026고양국제꽃박람회가 24일 개막해 5월 10일까지 일산호수공원 일대에서 ‘꽃, 시간을 물들이다’를 주제로 펼쳐진다.
이번 박람회는 약 25만㎡ 규모 공간에 1000여 품종, 1억 송이의 꽃을 전시하며 봄의 정취를 극대화했다.
개막식에는 이동환 고양시장을 비롯한 주요 인사와 시민 등 1000여명이 참석했으며, 고양시립합창단 공연과 가수 김다현의 축하무대가 이어져 행사 분위기를 끌어올렸다.
이동환 시장은 “꽃은 인생의 소중한 순간을 기억하는 시간의 책갈피”라며 시민들에게 봄의 축제를 만끽해 달라고 밝혔다.
야외 전시는 ‘시간여행자의 정원’을 중심으로 과거·현재·미래를 아우르는 테마로 구성됐다. 높이 13m, 폭 26m의 대형 조형물과 회전하는 구형 꽃 장식이 시간의 흐름을 상징하며, 혼천의와 해시계·물시계에서 영감을 얻은 디자인이 특징이다.
메타세쿼이아 길을 활용한 ‘빛담정원’, 감정과 색을 연결한 ‘마음의 온도 정원’, 휴식 중심의 ‘플라워 테라피 가든’ 등 치유와 체험 요소를 강화한 공간도 마련됐다.
특히 ‘펭수의 꽃놀이 정원’과 ‘마인크래프트 어드벤처 빌리지관’은 젊은 세대와 가족 관람객을 겨냥한 콘텐츠로 눈길을 끈다. 펭수 테마 공간에서는 5월 1일 특별 이벤트가 예정돼 있으며, 게임과 자연을 결합한 전시도 체험형으로 운영된다.
실내 전시에서는 30여 개국이 참여하는 국가관과 글로벌 화예작가전 ‘플로럴 오디세이’가 진행된다. 얼음 튤립, 대형 다알리아, 자이언트 장미 등 이색 식물과 함께 국내외 신품종 300여 종도 공개돼 화훼산업의 최신 흐름을 보여준다.
관람객 참여 프로그램도 다양하다. 시드볼 만들기 캠페인을 통해 산불 피해 지역 복구에 동참할 수 있으며, 장미 체험존과 수상꽃자전거, 공연 무대 등 체험형 콘텐츠가 곳곳에서 운영된다. 한울광장 플라워마켓에서는 지역 농가가 직접 재배한 화훼류와 특산품도 판매된다.
고양시는 이번 박람회를 통해 시민들에게 봄의 정취와 치유의 시간을 제공하는 동시에, 글로벌 화훼산업 교류의 장으로서 역할을 강화한다는 계획이다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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