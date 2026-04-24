그린팜스글로벌 안해성 대표의 제자 청년농업인대상 수상
포천쌀리나농장 홍리나 대표 청년농업인 대상 수상
그린팜스글로벌주식회사(안해성·황익선 대표)는 대표이자 시설원예기술사인 안해성 대표의 수제자가 Y-FARM EXPO 2026에서 청년농업인대상 수상자로 선정되며 본인에 이은 제자까지 수상했다고 24일 밝혔다.
이날 경기 포천시에서 농업에 종사하며 포천쌀을 알리고 있는 쌀리나농장 홍리나 대표는 Y-FARM EXPO 2026에서 청년농업인대상을 수상했다.
홍 대표는 귀농귀촌 성공 사례로 선정돼 Y-FARM EXPO 2026 시상식에서 청년농업인대상을 받으며 청년 농업인의 성장 모델로 주목받았다.
이번 박람회는 청년 농업인 육성을 위한 일자리 정보와 귀농귀촌 정책, 성공 사례를 공유하는 자리로 마련됐다. 홍 대표는 현장 중심의 농업 교육을 기반으로 안정적인 농업 경영을 구축한 점이 높이 평가됐다.
특히 이번 수상은 시설원예기술사이자 농업 전문가인 그린팜스글로벌주식회사 안해성 대표의 수제자가 같은 상을 수상한 사례로 의미를 더했다.
안 대표 역시 과거 스승 이종천 교수의 지도 아래 청년농업인대상을 수상한 바 있어, 7년 만에 스승과 제자가 같은 성과를 이어가게 됐다.
안 대표는 “이번 수상은 단순한 개인의 성과를 넘어 농업 교육의 가치를 증명하고 청년농업인의 성장 가능성과 현장 중심 교육의 중요성을 다시 한 번 보여준 사례”라며 “앞으로도 청년들이 농촌에 안정적으로 정착하고 지속 가능한 농업 경영을 실현할 수 있도록 교육, 기술, 현장 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.
이어 “오늘의 성과는 스승과 제자, 그리고 현장이 함께 만든 결과로 농업의 미래를 책임질 청년농업인 육성에 더욱 힘쓸 것”이라고 덧붙였다.
포천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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