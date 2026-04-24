지식인사이드, 국민연금공단과 협업 콘텐츠 공개
유튜브 미디어 기업 어썸엔터테인먼트의 운영 채널 ‘지식인사이드’ 지식인초대석에 국민연금공단 이사장으로 두 번째 임기를 맡게 된 김성주 이사장이 출연해 연금 제도와 정책, 주요 현안 등에 대해 이야기를 나눴다.
지난 23일 공개된 유튜브 채널 지식인사이드에는 국민연금공단 김성주 이사장이 전하는 영상이 공개됐다. 이날 영상에서 김성주 이사장은 국민연금 제도의 필요성, 2025년 기금운용 성과 및 투자 원칙, 청년 세대의 연금 인식과 제도 개선 방향, 연금개혁 및 퇴직연금 등 주요 정책 이슈 등을 다루며 국민연금에 대한 국민들의 이해를 높이고자 했다.
국민들이 실제로 궁금해하는 질문 중심으로 구성돼 국민연금 관련 유익하고 실용적인 정보를 김성주 이사장이 직접 알려주는 인터뷰 형식으로 진행되었다.
김성주 이사장은 국민연금이 2025년 한 해 동안 18.82%의 수익률을 기록하며, 약 231조원의 수익을 거두었는데 이는 단순히 시장 상황에 기댄 운이 아니라 철저한 자산 배분과 리스크 관리로 국민연금의 실력이 본격적으로 나타난 결과라고 강조했다.
또한 블랙록, 골드만삭스 등 세계 최고의 투자기관들이 국민연금 기금을 운용할 수 있게 해달라며 찾아오는 모습은 대한민국 국민연금의 잠재력과 위상을 보여주는 증거라며 자부심을 드러냈다.
청년세대가 느끼는 불안감을 해소하기 위해 국민연금 지급보장을 법에 명시했고, 청년들의 국민연금에 대한 막연한 불신들을 해소하기 위해 국가가 직접 나서서 청년들에게 생애 첫 보험료를 지원해주는 사업을 2027년부터 시작한다고 밝혔다.
김성주 이사장은 “국민연금은 국민 여러분의 소중한 노후자금인 만큼 2100년까지 기금 소진 걱정 없는 제도를 만드는 것이 목표”라고 강조하며 “앞으로도 국민연금을 잘 운영하고 높은 운용 수익률 유지하여 국민들의 노후를 국가가 끝까지 책임지겠다”는 메시지를 전했다.
어썸엔터테인먼트 관계자는 “이번 협업을 통해 공공기관과의 콘텐츠 제작 경험을 확장하며, 전문성과 대중성을 결합한 지식 콘텐츠를 지속적으로 선보일 예정”이라며 “검증된 지식 콘텐츠를 보다 쉽게, 보다 편안하게 전달하며 신뢰할 수 있는 교양 콘텐츠로 계속해서 노력해 나가겠다고” 전했다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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