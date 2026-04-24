특검, 김명수 전 합참의장 압수수색… ‘2차 계엄’ 의혹

김명수(오른쪽) 전 합참의장이 지난해 8월 5일 정부서울청사 별관에서 열린 을지연습 준비보고회의에 참석해 있다. 연합뉴스

앞서 사건을 수사한 내란특검팀 역시 김 전 의장 등 합참 관계자들을 수 차례 소환조사했으나 불기소한 채 활동을 종료했다. 이후 2차 종합특검은 첫 인지 사건으로 전직 합참 간부들을 내란 중요임무 종사 등 혐의로 입건했다.