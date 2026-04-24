특검, 김명수 전 합참의장 압수수색… ‘2차 계엄’ 의혹
‘3대 특검’(내란·김건희·순직해병 특검) 이후 남은 의혹을 수사하는 2차 종합특검이 비상계엄 가담 및 2차 계엄 시도 의혹과 관련해 합동참모본부 관계자 대상 강제수사에 착수했다.
24일 법조계에 따르면 권창영 특검팀은 이날 김명수 전 의장 등 합참 관계자 4명의 자택으로 검사·수사관을 보내 압수수색 영장을 집행하고 있다. 영장에 적시된 이들의 공통적 혐의는 내란 중요임무 종사로 파악됐다.
여기에 김 전 의장의 경우 부하범죄 부진정 혐의도 적용됐다. 부하가 다수 공동으로 죄를 범하는 것을 알고도 이를 말리지 않았다는 취지로, 부작위범의 일종이다.
특검은 이날 확보한 자료와 앞서 임의제출받은 자료를 토대로 합참이 2024년 12월 3일 계엄 선포 전후로 병력 운용 등에 관여한 혐의를 들여다볼 것으로 보인다. 아울러 국회가 계엄 해제 요구 결의안을 통과시킨 뒤 윤석열 전 대통령 지시로 2차 계엄을 준비했는지 또한 살펴볼 전망이다.
특검은 관련해 계엄사령부 구성 등 내란에 가담한 혐의로 김 전 의장과 정진팔 전 차장, 강동길 전 군사지원본부장, 이승오 전 작전본부장, 안찬명 전 작전부장, 이태식 전 전비태세검열차장 등 6명을 입건한 바 있다.
또 2차 계엄 시도 관련해서는 최근 전·현직 합참 관계자 조사를 통해 국회의 결의안 통과 이후로 합참에 추가 병력을 투입해달라는 요청이 있었다는 취지의 진술을 확보한 상태다.
앞서 사건을 수사한 내란특검팀 역시 김 전 의장 등 합참 관계자들을 수 차례 소환조사했으나 불기소한 채 활동을 종료했다. 이후 2차 종합특검은 첫 인지 사건으로 전직 합참 간부들을 내란 중요임무 종사 등 혐의로 입건했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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