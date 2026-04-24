[속보] 이란 “쿠라카오 국기 단 美 제재대상 유조선, 호르무즈 통과”
이란 반관영 매체 타스님 통신은 23일(현지시간) 선박 추적 사이트를 근거로, 미국이 호르무즈 해협을 사실상 역봉쇄한 상황에서도 제재 대상인 대형 유조선 ‘코바호’가 해협을 통과했다고 보도했다.
보도에 따르면, 이란산 원유를 중국으로 운송한 혐의로 미국의 제재 대상에 오른 코바호는 이날 새벽 호르무즈 해협 인근 라라크섬 동쪽 해역에 정박한 것으로 확인됐다. 해당 해역은 이란이 기존 항로 대신 새롭게 지정한 구간으로, 미군이 항공모함 전단과 아파치 공격헬기 등을 배치해 경비를 강화한 지역이다.
코바호는 남부 카리브해에 위치한 네덜란드 왕국의 자치국 쿠라카오 국기를 달고 항행한 것으로 전해졌다. 제재 대상 선박들이 단속을 피하기 위해 국적을 변경하는 이른바 ‘편의치적’ 방식을 활용한 것으로 보이며, 실제로는 중국 자본이 운영하는 선박으로 알려졌다.
앞서 지난 14일에도 중국 유조선 ‘리치스타리호’가 미국의 봉쇄를 뚫고 호르무즈 해협을 통과해 페르시아만을 빠져나간 바 있다. 리치스타리호 역시 이란과의 거래 혐의로 미국의 제재 대상에 포함된 선박으로, 당시 아랍에미리트에서 약 25만 배럴 규모의 메탄올을 선적한 것으로 알려졌다.
이 선박은 한 차례 회항했다가 재시도 끝에 해협을 통과한 것으로 전해졌다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
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