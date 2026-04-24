5월 노들섬은 서커스랜드가 된다
4~5일 서울서커스페스티벌 개최… 올해 9회째
국내 최대 서커스축제인 서울서커스페스티벌이 올해도 어린이날이 포함된 5월 4~5일 노들섬에서 개최된다.
서울문화재단이 기획 및 운영하는 서울서커스페스티벌은 2018년 시작돼 올해 9회를 맞는다. 코로나19 팬데믹 기간이었던 2021년과 2022년 9월에 열린 것을 제외하면 매년 어린이날에 맞춰 2~3일간 노들섬에서 열린다.
올해 축제는 단순한 공연 관람을 넘어 관객이 축제 공간인 노들섬에 들어서는 순간부터 서커스 단원이 되어가는 서커스랜드 콘셉트로 구성했다. 관람객은 우선 서커스 기예를 체험하는 다양한 프로그램을 즐기며 서커스 세계관에 한껏 몰입하게 된다. 이후 국내외 다양한 서커스 공연을 관람하며 서커스의 매력을 경험할 수 있다.
축제의 시작은 관객이 직접 몸을 움직여 서커스를 느끼는 참여형 프로그램이다. 가족이나 친구와 팀을 이뤄 저글링, 외줄타기, 디아볼로, 후프까지 대표적인 서커스 기예 4종을 경험할 수 있다. 이어 정글짐과 회전그네를 즐기며 서커스에 더욱 몰입하게 된다.
국내외 유수의 서커스 예술가들이 선보이는 11편의 초청작도 펼쳐진다. 1925년 창단해 101년의 전통을 이어온 동춘서커스는 사이키델릭 록밴드 전파상사와 함께 서커스와 음악이 결합한 ‘신바람 동춘’ 공연을 선보인다. 그리고 공연창작집단 사람의 ‘숨’은 크레인을 활용해 30m 상공 위 밧줄에서 펼치는 고공 퍼포먼스로, 중력을 거스르는 신체 움직임을 예술적으로 풀어낸다. 이어 영국의 노핏 스테이트 서커스(NoFit State Circus)의 ‘밤부’(Bamboo)는 인간의 신체와 대나무만을 활용한 독특한 공연이다.
이외에 클라이밍의 동작을 서커스 기예와 결합한 ‘클라임막스’, 유네스코 인류무형문화유산인 전통 줄타기를 현대적으로 재해석한 ‘K-줄타기’, 밧줄과 뜨개질을 매개로 기억을 탐구하는 스페인의 ‘배꼽-기억 뜨개’, 벨기에 서커스 단체의 재치 있는 깃발 게양 퍼포먼스 ‘프로토콜-너의 색을 휘날려’ 등이 노들섬 곳곳을 가득 채울 예정이다.
또한, 올해 축제에선 치어리딩, 태권도, 아크로바틱 등 고난도의 신체 기예를 통해 서커스의 새로운 가능성을 모색하는 경연대회 ‘스팍컵(SPARK CUP)’을 처음 선보인다. 결선에 진출한 6팀의 무대가 5일 진행된다. 그리고 온 가족이 함께 즐길 수 있는 전시와 체험 프로그램도 노들섬 곳곳에 마련된다.
장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr
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