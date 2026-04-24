서울 강동구, 쉬운 행정 용어 ‘최우수기관’
서울 강동구가 문화체육관광부의 ‘2025년 국어책임관 업무’ 평가에서 전국 기초지방자치단체 가운데 최우수기관으로 선정됐다.
앞서 강동구는 2016년 ‘국어 진흥 조례’ 제정해 지정했다. 국어책임관은 국어의 발전과 보전을 위한 업무를 총괄한다. 공공기관의 언어를 쉽고 정확하게 전달할 수 있도록 관리하고 개선한다
문체부는 지난해 기준으로 국어책임관 업무 추진 실적을 평가했다. 최우수기관 4곳과 우수기관 4곳을 선정했다.
강동구는 이번 평가에서 구민의 문해력 향상을 위한 맞춤형 교육을 추진한 점이 높은 평가를 받았다. 어려운 행정 용어를 알기 쉬운 표현으로 개선하는 등 공공언어의 이해도를 높인 성과도 인정받았다.
이수희 강동구청장은 24일 “누구나 이해하기 쉬운 언어로 정책을 전달할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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