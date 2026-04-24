백영현 포천시장 재선 도전…“더 큰 포천 보답”
백영현 경기 포천시장이 6·3지방선거에서 재선 도전을 공식 선언했다.
백영현 국민의힘 포천시장 예비후보는 24일 포천시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “눈부신 포천의 미래를 만들어 가겠다”고 강조했다.
백 예비후보는 “지난 4년간 기쁠 때도 슬플 때도 모든 순간을 시민과 함께하며 ‘더 큰 포천, 더 큰 행복’을 만들어 왔다”며 “단절 없는 시정 발전과 포천시의 새 시대를 열어가기 위해 민선9기 포천시장 선거에 출마한다”고 밝혔다.
이어 “시민 여러분의 힘으로 만들어 준 천금 같은 기회들을 실현 가능한 현실로 만들어내기 위해 분골쇄신의 노력을 다해왔다”며 “그 결과 포천시는 지금 보육과 첨단국방산업이 선순환하는 기반을 조성하고, 변화와 도약의 새 지평을 열어가고 있다”고 말했다.
특히 백 예비후보는 “집권 여당 소속이라며 모든 것을 다 해줄 수 있을 것처럼 호언 장담하는 사람들도 있었지만 결론은 오직 표를 얻기 위한 말뿐이었다”면서 “백영현은 지난 4년간 생활속 불편을 개선하고 다 같이 삶의 만족도를 높여 나가는 일을 최우선 가치로 삼고 포천시정을 운영해 왔다”고 강조했다.
이어 “매년 14개 읍면동 공감소통간담회를 통해 1000여건에 달하는 생활 속 불편을 해소하고, 철옹성 같던 군사시설들의 문을 열어, 이를 전략적으로 활용해 첨단방위산업 거점 도시로 도약할 수 있는 기반을 만들었다”고 강조했다.
그는 ‘프라이드 포천’을 시민과 함께 만들어 갈 민선9기 포천시의 새로운 비전으로 삼고 ▲성장과 발전을 위한 시정의 ‘초당적 협의체’ 구성 ▲‘6군단 부지 반환 문제 해결’과 ‘GTX-G 노선 유치’ 등 70년 희생에 따른 특별법 제정 ▲경기국방벤처센터를 유치해 낸 저력으로 4차산업인 ‘첨단방위산업 클러스터’ 조성 ▲첨단방위산업과 연계된 포천만의 ‘미래 특성화 교육체계’ 구축 ▲평화경제특구 유치를 통한 첨단산업과 국제평화관광을 결합한 ‘동북아 핵심 거점’ 도약 등 5가지를 약속했다.
백 예비후보는 “민선 9기 포천시는 지난 4년을 넘어서야 한다”며 “시민 여러분을 더 낮은 자세로 섬기며, 지난 4년간의 과분한 은혜를 ‘더 큰 포천으로 보답하겠다”고 강조했다.
포천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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