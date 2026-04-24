캄보디아 거점 38억원대 ‘노쇼 사기’ 팀장 징역 8년
군부대·대학 관계자 등을 사칭해 소상공인 상대로 ‘노쇼 사기’를 벌인 조직 팀장이 법원에서 중형을 선고받았다.
서울동부지법 형사5부(재판장 김양훈)는 24일 범죄단체 가입 및 활동 등 혐의로 재판에 넘겨진 김모(35)씨에게 징역 8년을 선고했다. 팀장인 김씨 아래에서 활동해 함께 기소된 윤모(25)씨와 현모(47)씨에게는 각각 징역 4년 6개월과 5년이 선고됐다.
이들은 지난해 5~11월 캄보디아에 거점을 두고 국내 소상공인을 상대로 사기를 벌였다. 가짜 명함과 구매요청서를 꾸며내는 등의 수법으로 군부대나 대학, 병원 등 기관 관계자를 사칭, 소상공인 215명에게 38억원을 받아 가로챈 것이다.
해당 조직의 한국인 총괄 정모(40)씨와 그 밑에서 팀장으로 활동한 이모(40)씨는 앞서 징역 9년과 징역 7년을 선고받았다.
이들을 포함한 조직원 23명을 구속기소한 동부지검 보이스피싱범죄 정부합동수사부는 외국인 총책을 쫓고 있다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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